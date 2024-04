Na Prime Video dorazil seriál Fallout

Na stravovací službu od amazonu dorazil očekávaný seriál Fallout. „Seriál Fallout vychází z jedné z nejúspěšnějších videoherních sérií všech dob. Vypráví příběh vítězů a poražených ve světě, kde už není skoro nic, o co by se dalo hrát. Změkčilí obyvatelé luxusních protiatomových krytů jsou po 200 letech od apokalypsy nuceni vrátit se do neuvěřitelně složitého, rozkošně bizarního a ukrutně násilného světa, který na ně čeká na povrchu.“ Hodnocení zatím vypadají skvěle. trailer naleznete pod odstavcem.