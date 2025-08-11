DaVinci Resolve Studio nově podporuje prostorové video pro Vision Pro

Profesionální střižna DaVinci Resolve Studio přináší ve verzi 20.1 zásadní novinku pro tvůrce pracující s prostorovým Apple videem. Nová aktualizace přidává immersive video viewer pro editaci 3D obsahu i možnost přímého streamu videa na Apple Vision Pro z Macu.
Úprava prostorového videa na běžném displeji
Blackmagic Design, výrobce oblíbeného videoeditoru DaVinci Resolve, uvedl, že nyní lze při střihu panorámovat, naklánět a rotovat klipy i na klasickém 2D monitoru. Díky nové funkci si tak uživatelé mohou prohlížet a upravovat prostorové záběry bez nutnosti okamžitého přepnutí do headsetu.
Samozřejmostí je však i živý náhled videa přímo v Apple Vision Pro, který dává střihu prostorového obsahu další rozměr. Tato funkce cílí zejména na profesionální tvůrce, kteří natáčejí na drahé 3D kamery nebo novější iPhony s podporou Spatial Video (prostorového videa).
Nové nástroje a jedinečný pracovní tok
Mezi další novinky verze 20.1 patří například Edge Mask pro odstranění rušivých prvků na okraji záběru, typicky třeba mikrofonů. Vylepšen byl také editor prostorového zvuku.
Blackmagic tvrdí, že nově nabízí jako první na světě kompletní pracovní tok pro tvorbu, úpravu a export Apple Spatial Video. A to vše v prostředí známém uživatelům klasického 2D střihu – od střihu, přes barevné korekce, až po mix zvuku.
Funkce jsou dostupné výhradně v placené verzi DaVinci Resolve Studio, která stojí 295 dolarů. Bezplatná varianta Resolve tyto nástroje neobsahuje.
Konkureční tlak na Final Cut Pro
Doposud byl Final Cut Pro jediným editorem, který plně podporoval workflow prostorového Apple videa. DaVinci Resolve Studio 20.1 však přináší vážnou konkurenci – zejména pro uživatele, kteří preferují širší spektrum profesionálních nástrojů a rozšířenou kompatibilitu napříč platformami.
S rozšířením headsetů jako Vision Pro a rostoucím zájmem o immersive obsah se prostorové video stává běžnou součástí postprodukčního procesu – a Resolve chce být v čele tohoto trendu.