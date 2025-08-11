Apple pomohl Formuli 1 k dalším miliardám!

Apple se v posledních letech čím dál více angažuje ve světě sportu a zábavy. Nejnovějším důkazem je úspěšný film o Formuli 1, který se stal nejen kasovním trhákem, ale zároveň pomohl zvýšit příjmy samotné Formule One Group (vlastněné Liberty Media). Ta zažila své nejrychlejší čtvrtletní tempo růstu tržeb v historii.
F1 film od Applu jako katalyzátor růstu
Podle The Hollywood Reporter došlo k meziročnímu nárůstu tržeb o 40 %, což znamená více než 1 miliardu dolarů za druhé čtvrtletí. Významný podíl na tomto růstu měl právě film Applu, který vygeneroval „dvouciferné procento“ z kvartálního výsledku.
Kromě samotného filmu sehrály roli i další faktory, například rostoucí počet předplatitelů služby F1 TV a změny v kalendáři závodů, které vedly k dřívějšímu uznání části sezónních příjmů.
Marketingový efekt a další příležitosti
CEO Formule 1 Stefano Domenicali ve výsledkovém hovoru řekl, že přínos filmu nespočívá jen v tržbách. Podle něj má film obrovský potenciál pro zvýšení povědomí o sportu a rozvoj tzv. „cirkulární ekonomiky“ kolem Formule 1 – tedy dalšího zájmu o merchandising, média i návštěvnost závodů. Uvedl:
„Efekt filmu není jen o dolarech, ale o příležitosti, jak sport globálně zviditelnit a posílit jeho ekosystém.“
Co bude dál? Stream a opakovaná IMAX premiéra
Film o F1 již překonal hranici 500 milionů dolarů ve světových tržbách a Apple plánuje jeho další šíření. Připravuje se uvedení na Apple TV+, které by mohlo generovat nové výnosy i dlouhodobý marketingový efekt pro Formuli 1.
Zároveň film čeká znovuuvedení v síti kin IMAX, kde jsou již v prodeji nové vstupenky. Tento krok má za cíl prodloužit životnost filmu v kinech a zasáhnout publikum, které si jej dosud nenechalo ujít.
Ve hře je i další zásadní krok – Apple jedná o získání práv na streamování závodů Formule 1 v USA. Pokud se dohoda uskuteční, mohl by Apple kombinací sportu, filmu a streamingu zásadně ovlivnit budoucnost nejrychlejšího motorsportu světa.