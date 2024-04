Legenda Applu Jony Ive chce vytvořit vlastního AI asistenta

Bývalý šéfdesignér společnosti Apple, Jony Ive, v současné chvíli shání poměrně velké finanční prostředky od investorů zabývajících se umělou inteligencí. Tyto finance by měly pomoci s vývojem jeho zatím blíže neupřesněného produktu – AI asistenta.

Podle páteční zprávy serveru The Information se Ive znovu spojil se společností Thrive Capital, která podporuje i OpenAI. Novinkou je pak zapojení Emerson Collective, fondu, jehož spoluzakladatelkou je Laurene Powell Jobs, manželka zesnulého spoluzakladatele Applu Steva Jobse. Zdroje uvádějí, že Ive usiluje o jednu miliardu dolarů, kterou potřebuje k tomu, aby mohl svůj projekt rozjet. Zároveň to není poprvé, co se Iveho jméno slyšíme v souvislosti s vývojem AI produktu. Již v září se objevily spekulace o jeho spolupráci s Masayoshi Sonem, generálním ředitelem SoftBanku, na podobném projektu.

Páteční zpráva sice neodhaluje detaily o tom, co přesně Ive chce vytvořit, ale v předchozích zprávách se objevovaly náznaky o schůzce s ředitelem OpenAI, Samem Altmanem, v Iveho studiu v San Franciscu. Tyto schůzky se údajně týkaly toho, jak by mohl nový spotřebitelský produkt s technologií OpenAI vypadat a fungovat. Oslovené subjekty odmítly situaci komentovat. V dlouhodobém horizontu by se Ive mohl dostat do střetu zájmů se svým bývalým zaměstnavatelem, společností Apple. Tu opustil v roce 2019, aby po téměř třech dekádách založil vlastní designérskou konzultační firmu LoveFrom.

Přestože se Ive osamostatnil, jeho společnost ještě nějakou dobu spolupracovala s Applem. Například v květnu 2021 se objevily zprávy o tom, že se podílel na návrhu nového 24″ iMacu. Je však možné, že vzhledem k dlouhému vývojovému procesu designu hardwaru v té době ještě pro Apple pracoval, a nešlo o práci pro LoveFrom. V roce 2022 se pak objevily zprávy, že Ive již s Applem nespolupracuje.

Apple na poli umělé inteligence rozhodně nezahálí. Strojové učení a rutiny umělé inteligence jsou již nyní součástí prakticky všech aspektů hardwaru a služeb společnosti. Generální ředitel Tim Cook navíc relativně nedávno naznačil, že společnost chystá oznámení v oblasti umělé inteligence ještě do konce roku 2024. Viceprezident marketingu Greg Joswiak pak na svém blogu zveřejnil zprávu ohlašující letošní WWDC (Worldwide Developers Conference) s hashtagem #WWDC24 a prohlášením, že to „bude absolutně neuvěřitelné“, čímž s velkou pravděpodobností odkazuje právě na umělou inteligenci, kterou lze očekávat jako hlavní téma konference.