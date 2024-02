Služebně nejstarší designér Iveho éry končí v Applu

Bezesporu nejznámějším jménem, spojeným s designem a společností Apple, je Jony Ive, který firmu opustil již před několika lety. Nyní se k odchodu chystá i další z designérů společnosti Apple. Služebně nejstarší a nejdéle působící vedoucí designér, který do firmy nastoupil stejně jako Jony Ive v roce 1992, odchází do důchodu.

Agentura Bloomberg tento týden uvedla, že z Applu odchází nejdéle působící designér Bart Andre. Jeho odchod mimo jiné završuje téměř kompletní obměnu bývalého Iveho designérského týmu. Andre oznámil svůj plán odejít do důchodu tento měsíc. Jeho odchod představuje významný personální otřes v týmu průmyslového designu společnosti Apple, a je zároveň další z řady změn a odchodů. Andre je popisován jako „jeden z Iveho nejlepších lidí“ a je mu připisována například pomoc při vedení týmu průmyslového designu společnosti Apple po odchodu Evanse Hankeyho v roce 2023. „Je také známý jako jeden z největších držitelů patentů společnosti Apple,“ uvádí agentura Bloomberg.

Jony Ive je dodnes mnohými považován za nejlepšího šéfdesignéra Applu Jony Ive - FB jony-ive-fb jony-ive-fb Jony ive Chief Design Officer jony-ive-tim-cook jony-ive-tim-cook Vstoupit do galerie

Bart Andre, který nastoupil do Applu v roce 1992 spolu s Jonym Ivem, podle lidí obeznámených s touto záležitostí tento měsíc kolegům oznámil, že odchází do důchodu. Andre byl jedním z posledních zbývajících designérů z Iveho éry a pomáhal vytvářet estetiku produktů společnosti Apple vydaných v uplynulých třech desetiletích – ještě před návratem Steva Jobse do čela firmy na konci 90. let. V současné době vede tým průmyslového designu společnosti Apple provozní ředitel Jeff Williams. „To, že na divizi, která se zabývá designem a inovacemi, dohlíží provozní pracovník, některé zaměstnance popudilo,“ uvádí Bloomberg s odvoláním na zdroje, obeznámené se situací. K nepokojům údajně přispěla i opatření, která mají vést ke snížení nákladů. „Pod Iveho vedením se tým pouštěl do průzkumných projektů, které nemusely mít okamžitou návratnost, což bylo omezeno,“ uvádí agentura.