Legendární Jony Ive navrhl další produkt. Podívejte se, jak skvostně vypadá

Přestože designér Jony Ive již v Applu pár let nepracuje, vzhledem k tomu, jakou stopu v něm zanechal, s ním je a i do budoucna bude neodmyslitelně spjat. Byl to totiž právě on, kdo dostal důvěru od Steva Jobse a díky tomu mohl vnuknout jedinečný design mnoha Apple produktům v čele s iPhony, MacBooky, AirPods či třeba Apple Watch. Nyní se sice už Ive věnuje jiným projektům, i ty však stojí za to – a co víc, určitý nádech Applu z nich je i nadále cítit, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit i nyní.

Britská audioznačka Linn představila u příležitosti svého 50. výročí luxusní gramofon Sondek LP12 a právě jeho design vytvořil Jony Ive. Gramofon za více než 130 000 Kč bez daně a dalších poplatků nabízí dle slov výrobce nejen prémiový zvuk založený na spoustě klasických zvukových technologií typických právě pro gramofony, ale taktéž právě nadčasový design, o který se postarala legenda Applu. Pro tu přitom byla práce na designu gramofonu do jisté míry splněným snem, jelikož je pro něj jednak hudba v jeho životě nesmírně důležitá, ale hlavně proto, že gramofony Linn dlouhodobě používá a jsou tedy jeho srdcovou záležitostí. „Velká část práce na tomto produktu vychází skutečně z čisté lásky k němu,“ komentoval Ive mimo jiné projekt a pokračoval: „Jen si to představte. Prvním hudebním přehrávačem, který jsem navrhl, byl první iPod. Následovala řada dalších generací iPodů a následně i sluchátek AIrPods a dalšího hudebního příslušenství. Nyní se pomyslný kruh uzavírá gramofonem, za což jsem opravdu šťastný.“

Nutno přiznat, že určitá „applovitost“ z gramofonu Sodnek LP12 skutečně čiší. Tělo je totiž částečně tvořeno hladkým hliníkem s ostrými hranami, přičemž nechybí zde ani Jonyho oblíbené kruhové prvky. Celkově je pak produkt vytvořen s důrazem na neutralitu a minimalismus, díky čemuž by měl zapadnout do každého moderního interiéru. Tak co, líbí se vám?