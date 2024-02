Šéf Applu slibuje: Naše umělá inteligence bude revoluční!

Společnost Apple nejprve čelila kritice, že co se týče využití generativní umělé inteligence a jazykových modelů, zůstává za svou konkurencí pozadu. Poté se začaly objevovat nejrůznější zprávy a spekulace, které naznačovaly, že si cupertinská společnost ve skutečnosti v této oblasti chystá půdu pro něco opravdu velkého, a totéž nyní slibuje i generální ředitel Applu Tim Cook.

Tim Cook se nechal slyšet, že Apple letos učiní průlom v oblasti generativní umělé inteligence. Cookovy nejnovější komentáře o AI zazněly během výročního setkání akcionářů společnosti Apple. Jedná se již o druhé podobné prohlášení generálního ředitele společnosti Apple ohledně významných novinek v oblasti AI, které tento měsíc ze společnosti zaznělo. Před několika týdny Cook slíbil, že oznámení o umělé inteligenci společnosti Apple přijde ještě letos – pravděpodobně na červnové konferenci WWDC. Tehdy bude představen systém iOS 18, který se podle častých informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg zaměří na funkce AI.

Během schůze byl podle očekávání odhlasován návrh akcionářů na vydání zprávy o AI a etice. Loni na podzim se Apple krátce zmínil o generativní AI, když představil nové funkce automatické opravy a predikce textu na svých platformách. To, že Apple vypluje do vod umělé inteligence relativně dlouho poté, co se svými propracovanými projekty přišly společnosti jako OpenAI, Microsoft nebo Google, je pro cupertinskou firmu poměrně charakteristické. Applu sice nic nebrání v tom, aby se skutečně vytasil s revolučním AI projektem, někteří ale tvrdí, že silná slova Tima Cooka zazněla spíše proto, že je akcionáři jednoduše chtěli slyšet.