AI novinky z iOS 18 pomohou Applu opět nastartovat prodeje iPhonů na klíčovém trhu

Téměř s naprostou jistotou můžeme říct, že letošní WWDC se bude točit okolo umělé inteligence. Takřka všechny věrohodné zdroje se shodují, že Apple má v úmyslu do svých operačních systémů umělou inteligenci ve velkém integrovat.Podle DigiTimes by právě umělá inteligence mohla zvednout prodeje iPhonů v Číně, které dlouhodobě klesají. V Číně momentálně jdou na odbyt převážně modely, které již nějaké generativní funkce umělé inteligence nabízejí. Rovněž jsou obyvatelům Číny po chuti skládací modely.

V prosinci minulého roku údajně v Číně meziročně prodeje iPhonů poklesly o 13 %. V posledních týdnech to má být až 40 % a právě se spekuluje, že absence funkcí umělé inteligence je důvodem, proč se iPhony v této zemi tolik neprodávají. Prodeje tedy ovlivní zřejmě iOS 18, který má mnohými nástroji AI disponovat. Rovněž se očekává, že některé funkce přinese až řada iPhonů 16, které mají mít podstatně vylepšený Neural Engine. Operační systém pro iPhony v podobě iOS 18 by měl být odhalen v červnu, přičemž na naše zařízení dorazí v září nebo v říjnu. Jak bývá u Applu zvykem, během představení neřekne vše a funkce budou objevovat sami testeři během několikaměsíčního beta testování. Co se týče kompatibility iPhonů s iOS 18, Apple nejspíše odstřihne iPhony XS, XS Max a XR, ve kterých tebe čip Apple A12 Bionic.