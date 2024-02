iOS 18 kompatibilita: Applu unikl seznam podporovaných iPhonů!

iOS 18 kompatibilita je bezesporu jednou z nejčastějších věcí, na kterou se nás ptáte skrze zprávy na Facebooku či redakční maily. O to větší radost nyní máme z toho, že se na čínské sociální síti Weibo objevil seznam iPhonů, které by měly být s iOS 18 kompatibilní. Ten sice zveřejnil doposud nepříliš ověřený zdroj, nicméně jelikož na Weibu vyvolal poměrně bouřlivé reakce a zároveň dává smysl, byla by škoda si jej nechat pro sebe. Níže tedy naleznete seznam iPhonů, které by měly být kompatibilní s iOS 18.

iOS 18 kompatibilita

iPhone 11

iPhone 11 Pro a Pro Max

iPhone 12 a 12 mini

iPhone 12 Pro a Pro Max

iPhone 13 a 13 mini

iPhone 13 Pro a Pro Max

iPhone 14 a 14 Plus

iPhone 14 Pro a Pro Max

iPhone SE (2. a 3. generace)

Jak můžete sami vidět, Apple dle všeho již nepočítá s iPhony XS a XS Max, které byly přímými nástupci iPhonů X. Proč tomu tak je můžeme sice zatím jen hádat, jako nejpravděpodobnější důvod se však jeví procesor A12 Bionic, který je jen o 15 % výkonnější než tomu bylo u A11 Bionic. Nové AI funkce z iOS 18 přitom budou pravděpodobně výkonnostně poměrně náročné a částečně poběží přímo v telefonu, kvůli čemuž tak Applu možná nezbude nic jiného než se s nejméně výkonnými iPhony rozloučit. Jedním dechem je ale třeba dodat, že informace o kompatibilitě nepochází od příliš ověřeného zdroje a je proto třeba je brát s patřičnou rezervou.