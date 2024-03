Máte Instagram? Vyzkoušejte tuto zábavnou skrytou hru

Populární sociální síť Instagram slouží především ke sdílení a prohlížení fotografií a videí, ať už ve formě tradičních příspěvků na zdi, nebo v podobě Reels či InstaStories. Asi jen málokdo by na svém telefonu spouštěl Instagram proto, aby si na něm zahrál nějakou hru – ostatně, málokoho by asi napadlo, že Instagram vůbec nabízí možnost hraní her.

Celá řada aplikací a služeb nabízí nejrůznější „easter eggs“ – drobná skrytá překvapení, jejichž účelem je především pobavit uživatele. Skvělým příkladem služby s easter eggs může být třeba populární internetový vyhledávač Google, který pro své uživatele skrývá celou řadu easter eggů, které navíc průběžně obměňuje. Easter egg v podobě malé, zábavné hry ale najdete i na Instagramu. Jak ho aktivovat?

Stačí, když někomu pošlete přes Instagram soukromou zprávu s emoji housenky. Poté můžete vy nebo adresát vaší zprávy klepnout na dané emoji a spustí se hra, která částečně připomíná legendární Arkanoid, jen bez sestřelování cihliček. Ve spodní části displeje se vám zobrazí plošina, jejímž prostřednictvím musíte poletující emotikon odrážet a udržet jej co možná nejdéle ve vzduchu. Pokud ve hře dosáhnete určitého skóre, emoji housenky se promění v motýla. Hru můžete dokonce vyzkoušet i s jinými emoji – do komentářů nám můžete dát vědět, s jakými emoji jste hru vyzkoušeli, a zda případně došlo k podobné proměně jako v případě housenky a motýla.