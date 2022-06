5 easter eggs v Googlu, které stojí za vyzkoušení

Většina z nás používá po většinu času vyhledávač Google pro účely vyhledávání. V tomto směru umí Google bezpochyby poskytnout naprosto skvělou službu. Kromě vyhledávání ale můžete tento nástroj využít také k pobavení, a to díky takzvaným easter eggs – tedy skrytým funkcím a překvapením. Vyzkoušejte si pět easter eggs v Googlu, které skutečně fungují.

Google nakřivo

Všichni jistě víme, že výsledky vyhledávání se v Googlu zobrazují v naprosto standardních řádcích. Existuje ale situace, za které se vám výsledky vyhledávání zobrazí v mírném sklonu. Pokud do vyhledávacího pole na webu Google zadáte výraz „askew“ (tedy „šikmo“), můžete se pokochat na výsledky, utíkající mírně z kopce.

Fotogalerie Google Askew 0 Google Askew 1 Google Askew 2 Google Askew 3 Vstoupit do galerie

Mini-hry

Vyhledávač Google má pro své uživatele schovanou také malou sbírku funkčních her. Kromě známého dinosaura se jedná například o hada nebo legendárního Pac-Mana. Abyste si některou ze zmíněných her mohli zahrát některou z těchto zmíněných her, stačí, abyste do vyhledávacího pole zadalí výraz play pacman, play solitaire nebo třeba play snake.

Fotogalerie #2 Google Minihry 0 Google Minihry 1 Google Minihry 2 Vstoupit do galerie

Metronom

Google nabízí také užitečné skryté funkce, mezi něž patří například metronom. Přístup k němu je rychlý a snadný – stačí do textového pole Google vyhledávače zadat výraz metronome. Zobrazí se vám virtuální metronom, u kterého vám stačí jen nastavit tempo a spustit jej.

Fotogalerie #3 Google Metronom 0 Google Metronom 1 Google Metronom 2 Vstoupit do galerie

Blink HTML

Pokud jste si někdy alespoň přičichli k práci s HTML, nebude pro vás výraz „blink“ ničím neznámým. Pokud při psaní v HTML použijete tag , text ohraničený tímto tagem bude blikat. Co se ale stane, pokud do vyhledávacího pole Google vyhledávače zadáte výraz blink html? Zkuste a uvidíte…

Ostatní easter eggy

Vývojáři obohacují vyhledávač Google o stále nové a noví easter eggy, některé starší skryté hříčky, triky a nástroje ale spolu s vývojem také mizí. Pokud se vám stýská po některém z již nedostupných easter eggů, zamiřte na stránku elgoog.im. Zde najdete všechny easter eggy od Googlu, které již byly oficiálně uloženy k ledu.