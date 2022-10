Kam zmizely easter eggy z Googlu? Víme, jak je vrátit zpět

Pojem easter eggs jistě většina z vás zná. Jedná se o skrytá překvapení a funkce v aplikacích, hrách, nebo třeba na různých webových stránkách. Fenomén easter eggs není žádnou novinkou, například již v devadesátých letech se velké popularitě těšil jednoduchý letový simulátor, který byl skrytou součástí programu Excel 97. My se ale v dnešním článku budeme zabývat easter eggy, které zakomponovala společnost Google do svého webového vyhledávače.

Legendární překvápka

Google není jen obyčejný vyhledávač – jeho prostřednictvím se můžete také dobře pobavit. Stačí, když víte, co do něj zadat. V závislosti na zadaném textu a provedených akcích vám Google umožní hrát různé hry, případně dokáže změnit svůj vzhled, přehrát zábavné nebo zajímavé animace a spoustu dalšího. Uživatelé si easter eggy v Googlu velice rychle oblíbili. Například po zadání výrazu „a long time ago in a galaxy far far away“ se na monitoru objevily animované výsledky vyhledávání ve stylu úvodních titulků ke Star Wars, zadání výrazu „ascii art“ mělo zase na následek zobrazení loga společnosti Google v ASCII znacích. A pokud jste zadali „dvd screensaver“, začalo se logo Googlu pohybovat podobně, jako logo DVD, a vy jste mohli čekat, kdy se dotkne rohu.

Kam se poděly Google easter eggy a jak je vrátit zpět?

Vyzkoušeli jste nějaký z triků, uvedených v předchozím odstavci, ale easter egg se nekonal? Chyba rozhodně není na vašem přijímači. Společnost Google zkrátka čas od času některý ze svých easter eggů uloží k ledu. To ale neznamená, že byste se s ním museli nadobro rozloučit. Existuje totiž skvělá a užitečná webová stránka, která všechny easter eggy uchovává.

Jedná se platformu s názvem Google Mirror. Zde si můžete připomenout a vyzkoušet prakticky všechny easter eggy, které kdy měl Google v nabídce. Stačí, když do adresního řádku vašeho prohlížeče zadáte adresu https://elgoog.im/. Poté se už jen můžete donekonečna proklikávat jednotlivými easter eggy, oživit si vzpomínky a případně objevit ty, o kterých jste ještě neměli tušení. Je jen na vás, zda si zahrajete některou z kultovních her typu Space Invaders či Pac-Man, vyzkoušíte hru na Google kytaru, nebo zkusíte zjistit, co se stane, když zadáte „Google fan“. Příjemnou zábavu!