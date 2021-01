5 tipů a triků pro Instagram Direct, které by měl znát každý jeho uživatel

Pro chatování můžete v dnešní době využít nespočet různých komunikačních aplikací. Mezi jednu z nejpopulárnějších patří například WhatsApp, jenž využívá více než 2 miliardy lidí. WhatsApp je každopádně čistě komunikační aplikace. Mnoho uživatelů využívá různé sociální sítě, ve kterých je přímo k dispozici funkce pro chatování. Zmínit lze například Instagram a Direct Messages, které taktéž využívá nespočet uživatelů. Jestliže s lidmi komunikujete skrze tzv. DMka i vy, tak se vám bude líbit tento článek. V tom se totiž podíváme na 5 tipů a triků pro Direct Messages, které by měl znát každý uživatel.

Odstranění zprávy

V mnoha komunikačních aplikacích už můžete v dnešní době provést odstranění odeslané zprávy, a to takovým způsobem, že nedojde ke smazání jen na vašem zařízení, ale také na zařízení příjemce. Zatímco v některých aplikacích máte na tohle „oboustranné“ odstranění omezenou dobu, tak na Instagramu můžete smazání provést prakticky kdykoliv. V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy potřebujete odeslanou zprávu smazat, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste na vámi odeslané zprávě podrželi prst, a poté z menu, které se zobrazí, vybrali možnost Zrušit odeslání. Zpráva poté zmizne jak z vašeho zařízení, tak ze zařízení příjemce.

Kdy byla zpráva odeslána?

U jednotlivých zpráv na Instagramu se zobrazuje čas odeslání pouze u první zprávy, kterou jste po delší době odeslali. Klasickým způsobem tedy u jednotlivých zpráv čas odeslání nelze vidět. Dobrou zprávou ale je, že i přesto možnost pro zobrazení přesného času odeslání existuje. A nejedná se o nic složitého – postup je stejný jako v nativní aplikaci Zprávy. Stačí tedy přejít na Instagramu do konkrétní konverzace, kde poté přejeďte po obrazovce prstem zprava doleva. Zprávy se posunou a na pravé straně se poté zobrazí časy odeslání u jednotlivých zpráv.

Skryjte svůj online status

Prakticky na všech sociálních sítích se ve výchozím nastavení ostatním uživatelům zobrazuje, kdy jste byli naposledy online. Například na Facebooku však svůj status kompletně skrýt nemůžete. Dobrou zprávou ale je, že Instagram tuto možnost nabízí – je to ale stylem všechno, anebo nic. Jestliže tedy v rámci Instagramu skryjete svůj online status, tak jej jednak samozřejmě neuvidí ostatní uživatelé, jednak však ani vy neuvidíte, kdy byli ostatní uživatelé naposledy aktivní. Chcete-li tuto funkci aktivovat, tak se ve spodním menu přesuňte na váš profil, a poté vpravo nahoře klepněte na ikonu tří čar. Zde se přesuňte do Nastavení, a poté do sekce Soukromí. Zde stačí rozklepnout možnost Stav aktivity a Zobrazit stav aktivity pomocí přepínače deaktivovat.

Označené zprávy

Mnoho uživatelů neví, že v rámci Direct Messages existuje skvělá funkce, pomocí které si můžete jednoduše označit konkrétní konverzace. Tyto označené konverzace si pak můžete jednoduše vyfiltrovat tak, že se vám ty ostatní do seznamu nebudou plést. Chcete-li konverzaci označit, tak se přesuňte do seznamu všech konverzací. Zde si poté určitou konverzaci najděte a přejeďte po ní prstem zprava doleva, kde pak klepněte na tlačítko Další. Ve spodní části obrazovky se pak objeví menu, kde klepněte na Označit. Označené konverzace pak můžete filtrovat tak, že v pravé části vyhledávacího pole Direct Messages klepnete na ikonu nastavení, a poté zvolíte možnost Označené. Stejným způsobem se pak vrátíte nazpět do všech doručených zpráv.

Uchování média v chatu

Pokud se někomu rozhodnete v rámci Instagramu poslat obrázek, který pořídíte prostřednictvím kamery přímo v konverzaci, tak se tato fotografie automaticky v chatu uloží pro opětovné přehrání. V určitých situacích by se vám ale mohlo hodit, aby příjemce mohl konkrétní fotografii zobrazit pouze jednou, tedy že by po zobrazení došlo ke zničení. Mnoho uživatelů o této funkci nemá ani nejmenší tušení, každopádně i Instagram ji má k dispozici. Stačí, abyste se přesunuli v konverzaci do rozhraní fotoaparátu, kde nějaký snímek pořiďte. Poté stačí, abyste úplně dole, pod tlačítkem odeslání, prstem přejeli směrem doprava. Tímto se objeví možnost Zobrazit jednou, pomocí které si příjemce fotku zobrazí pouze jednou. Nakonec fotku klasicky odešlete.