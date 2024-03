Instagram dostává zásadní vylepšení!

Fanoušci Instagramu dostávají od Mety další dárek v podobě porce nových funkcí, která jim využívání této sociální sítě opět o něco zpříjemní. Meta totiž na svém blogu oficiálně oznámila, že do Instagramu zavádí vylepšení ve formě možnosti úprav odeslaných zpráv či připnutí chatů tak, aby si mohli uživatelé vlákna, která často používají, „podržet“ jednoduše nahoře. A to není vše.

Každému z nás se zcela určitě stalo, že odeslal zprávu, ve které byly překlepy. Pokud patříte mezi ty uživatele, které překlepy ve zprávách štvou, budete mít nově na Instagramu možnost odeslané zprávy až 15 minut po jejich zaslání upravit. Vše přitom bude naprosto jednoduché a intuitivní – stačit totiž bude podržet prst na vaší zprávě, následně zvolit možnost Upravit a pak vše přepsal dle vašich potřeb.

Co se týče připnutí chatů, i to se bude provádět velmi jednoduše. Stačit totiž bude swipnout na daném vlákně zprava doleva, čímž se otevřou možnosti daného chatu včetně připnutí. Jen je třeba myslet na to, že takto připnout půjdou „jen“ tři vlákna. Pokud tedy máte víc chatů, které by si zasloužily podržet nahoře, máte zkrátka smůlu. Zde ale novinky nekončí. Do nastavení Instagramu totiž přibyla i možnost deaktivovat potvrzení o přečtení zprávy, přičemž deaktivovat tento ukazatel bude možné jak pro veškeré chaty, tak i jen pro některé.

Jak tedy můžete sami vidět, po delší době se jedná o velmi solidní nálož novinek, které využívání Instagramu jistojistě zpříjemní. Je nicméně třeba počítat s tím, že na váš telefon nedorazí hned. Meta se sice nechala slyšet, že update s novinkami již uvolnila, avšak jedním dechem dodává, že bude uvolňován ve vlnách a tudíž si na něj možná leckdo pár dnů či týdnů počká.