Jaké produkty přestal Apple letos prodávat

Letošní rok je již pomalu za námi a tak je čas ohlédnout se na produkty, které skončily po letošním roce v propadlišti dějin. Apple se s tím letos nemazlil a ukončil výrobu hned několika produktů, z nichž u některých se s koncem prodejů vůbec nepočítalo. V roce 2023 Apple přestal prodávat následující produkty.

iPhone mini

Apple přestal v září letošního roku prodávat poslední z řady mini iPhonů. Jednalo se konkrétně o model iPhone 13 mini, který se nedočkal svého nástupce. iPhone mini byl vybavený 5,4″ displejem s tenkými rámečky a jednalo se o jeden z posledních prémiových telefonů na trhu s touto velikostí displeje. Podle společností zabývajícími se průzkumem trhu se zjistilo, že tento model má ve srovnání s jinými modely výrazně nižší prodeje. Apple se tak rozhodl, že iPhone 14 mini ani iPhone 15 mini již nenabídne a letos ukončil prodej iPhone 13 mini, kvůli čemuž skončila celá řada mini iPhonů.

MacBook Pro 13″

Apple se rozhodl, že 13″ MacBook Pro již nebude po podzimní akci Scary Fast nadále v jeho nabídce. Počítač, který měl sedm let starý design a jako poslední ze všech MacBooků nabízel Touch Bar Apple nahradil základním 14″ MacBookem Pro s čipem M3. Upřímně řečeno, nápad s Touch Bar byl sice zajímavý, ovšem nesetkal se s využitím ze strany uživatelů a tak Apple společně s ním zabil také 13″ MacBooky.

MagSafe Battery Pack

Upřímně jsem rád, že mám tento produkt ve skříni již řadu let a rozhodně se jej nechystám hodit do koše tak, jako to udělal Apple. Cena sice nebyla nejnižší, ovšem MagSafe Battery Pack si můžete kdykoli připnout k iPhone pomocí MagSafe a nabíjet jej z jeho baterie. Bohužel, současně s představením iPhone 15 Pro a dalších modelů Apple přestal Battery Pack nabízet. Hlavním důvodem je zřejmě fakt, že zatímco řada iPhone 15 a iPhone 15 Pro je vybavena USB-C portem, Battery Pack má Lightning. Apple jej místo změny konektoru přestal vyrábět. Objevily se však informace o tom, že se chystá nová verze, která bude umět nabíjet dokonce dva telefony najednou a bude podporovat také bezdrátové nabíjení samotného battery packu a telefonu současně.

MagSafe Duo

Apple přestal letos prodávat také MagSafe Duo, nabíječku kombinující nabíjení iPhone a Apple Watch pomocí jedné nabíječky. Stejně jako MagSafe Battery Pack měla tato nabíječka Lightning konektor, který se Apple nerozhodl vyměnit za USB-C a raději ukončil prodej nabíječky. Ta navíc měla problémy s nabíjením Apple Watch Ultra, které se na ni nevešly ideálním způsobem a zrovna tak nepodporovala rychlé nabíjení novějších hodinek.

Kožené doplňky Apple

Appel přestal v letošním roce prodávat obaly, řemínky a pěněženky z pravé kůže. Ty nahradil produkty z materiálu FineWoven. Tento krok byl dalším z řady těch, které mají vést Apple k co největší uhlíkové neutralitě a ekologičnosti. Produkty z materiálu FineWoven nejsou špatné, ovšem nemají za cíl imitovat kůži a tak pokud máte pravou kůži rádi, musíte sáhnout po výrobcích třetích stran. Apple totiž již kožené produkty nadále nenabízí a nabízet ani nebude.

