Recenze Apple MagSafe Battery Pack: dlouhé těšení vystřídalo rychlé zklamání

Je tomu již téměř rok od chvíle, kdy jsme měli možnost poprvé spatřit iPhone 12 a spolu s ním také zcela novou vychytávku v podobě znovuobjeveného MagSafe. Protože s oblibou vzpomínám na časy, kdy jsem měl MagSafe místo na telefonu na MacBooku, o to víc jsem se těšil na to, jak jej dokáže Apple a ostatní výrobci využít v případě iPhonu. Pár věcí se sice přece jen objevilo, a kromě samotné nabíječky nebo peněženky od Applu se do výroby příslušenství pustili i ostatní výrobci, ovšem pravdou je, že se ani po roce na trhu neobjevilo nic, co by využívalo MagSafe a my si z toho mohli sednout na zadek. V létě však Apple konečně přinesl něco, co by to mohlo změnit, přinesl Apple MagSafe Battery Pack. Ten jsem s sebou měl celý měsíc na dovolené a pečlivě jej testoval, abych vám nyní mohl říct, zda je to vychytávka, ze které si na zadek sednete, nebo vás naopak může nechat zcela chladným.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jednou z nejdiskutovanějších věcí u každého Battery Case nebo tentokrát Battery MagSafe je vždy design. Já osobně s ním nikdy neměl žádný problém a v podstatě nechápu, jak by si jej ti, kteří si stěžují vlastně představovali. Tentokrát jim však musím dát přece jen trochu za pravdu. Apple MagSafe Battery Pack je univerzální řešení pro všechny telefony od iPhone 12 mini až po iPhone 12 Pro Max. Problém je v tom, že se jedná o velikostně opravdu značně rozdílné telefony, a tak zatímco na mini pasuje dle mého názoru nejlépe, protože je opravdu od strany ke straně a díky tomu se pohodlně drží a spojí se s telefonem v jeden celek, u iPhone 12 Pro už to tak slavné není a to ani nemluvím o Pro Max.

Bohužel i když je magnet opravdu silný a to, že vám baterie upadne v podstatě při běžném používání nehrozí, tak se setkáte s tím, že budete baterii neustále posouvat po těle telefonu. Jednak to nevypadá dobře, ale hlavně při každém posunu máte pocit, že baterie jednoduše spadne. Je to zkrátka daň za to, že se Apple nepustil do výroby více velikostí, ale pouze jedné univerzální. Samotný Battery Pack je pak tlustější než iPhone 12 Pro, kvůli čemuž telefon opravdu značně nabobtná, ovšem držení a práce s ním je stále velmi pohodlná. Na druhou stranu v určitých polohách vám může vadit hmotnost, která je dohromady spolu s iPhone 12 Pro 302 gramů. Pokud tak ležíte například na zádech a telefon držíte nad sebou, je to hmotnost, která je již opravdu znát a zejména něžnému pohlaví nemusí příliš vyhovovat. Samotný Battery Pack nabízí pouze Lightning konektor a jednu diodu informující oranžovým světlem o nabíjení a zeleným o tom, že je nabito. Zpracování je pak ve stylu Apple opět na té nejvyšší úrovni s precizností, kterou znáte z iPhone.

Protože jsem si na bezdrátové nabíjení zvykl, a kromě MagSafe nepoužívám k nabíjení již v podstatě nic jiného, celkem mi vadí fakt, že MagSafe Battery Pack není možné nabít jinak, než pomocí kabelu. Bezdrátové nabíjení zkrátka není možné, a i když je samotná powerbanka bezdrátová, pak věřte, že nabíjet ji bezdrátově nelze a to pomocí žádné nabíječky na světě. Když chcete MagSafe Battery Pack nabít, máte v zásadě dvě možnosti. První možností je vzít samotný Battery Pack a pomocí Lightningu jej připojit k nabíječce. Druhou možností je připevnit jej na záda iPhone a nabíjet buď iPhone nebo Battery Pack. V obou případech dojde k tomu, že se budou nabíjet obě zařízení. Je tedy jedno, zda kabel zasunete do Battery Packu nebo iPhone, nabíjíte vždy obě zařízení najednou.

Fotogalerie Apple Battery pack Baterie MagSafe MagSafe Apple Battery Apple Magsafe baterie +4 Fotek Apple Magsafe Battery pack Battery pack apple magsafe Battery pack od Apple Vstoupit do galerie

Jakmile máte v Battery Packu alespoň jedno procento energie a připojíte jej na záda iPhone 12 v jakékoli z jeho variant, začne se telefon automaticky dobíjet. I když Apple uvádí kompatibilitu pouze s novými telefony iPhone 12 a to ve všech jejich variantách, realita je taková, že cokoli, co nabízí bezdrátové nabíjení přes standard Qi můžete nabíjet prostým položením na MagSafe Baterii. Platí to například i pro AirPods nebo starší iPhony. Jediný rozdíl je v tom, že vám jednak nebude nabíječka se starším iPhonem držet a taktéž se nedozvíte informace o zůstatku baterie v rámci widgetu, jinak ale nabíjení probíhá standardně. Jak však vypadá nabíjení iPhone 12 Pro v praxi?

Celkově jsou v podstatě tři fáze, jak MagSafe Battery Pack funguje. Ta první nastává v momentě, kdy je telefon zamknutý a neděláte na něm nic. V tomto případě dochází skutečně k tomu, že se telefon skutečně nabíjí a to rychlostí 10% za půl hodiny. Druhá možnost přichází v momentě, kdy telefon používáte pro surfování na internetu, psaní sms nebo nějaké nenáročné aplikace a v tomto momentě dochází k tomu, že se telefon ani nenabíjí, ani nevybíjí. Zkrátka stav baterie stagnuje a Battery Pack dokáže v podstatě 1:1 kompenzovat ztrátu kapacity, kterou způsobujete používáním. Třetí možnost, která se vám může stát a nepotěší vás nastává v situaci, kdy používáte telefon na něco energeticky náročného. Bavíme se o situaci, kdy máte jas na 100%, používáte 4G a pouštíte si ve Fullscreenu YouTube se zvukem. Ovšem když tato situace nastane, pak dochází k vybíjení telefonu téměř stejnou rychlostí, jako když MagSafe vůbec nemáte připojený, tedy rychlostí 3 % za pět minut přehrávání. Bohužel i když je to těžko uvěřitelné, tak v této situaci nemá téměř žádný vliv, zda máte Battery Pack k telefonu připojený nebo ne, rychlost vybíjení je skutečně velmi podobná.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týká toho, o kolik vlastně dokáže Magsafe Baterie prodloužit výdrž vašeho telefonu, záleží na tom, jaký model budete nabíjet. V případě iPhone 12 Pro Max dokáže nabít Magsafe Baterie telefon z 0 % na 55 % a potřebuje k tomu 4 hodiny a 41 minut. V případě iPhone 12 Pro dokážete nabít telefon z 0 % na 72 % a potřebujete k tomu 4 hodiny a 47 minut. V případě iPhone 12 mini nabijete telefon z nuly na 91 % a to za 4 hodiny a 45 minut. iPhone 12 pak nabijete z nuly na 72 % za 4 hodiny a 49 minut. Je však potřeba si uvědomit, že tento čas, byť není pouze teoretický, tak platí jen v tom momentě, kdy máte celou dobu nabíjení telefon v uzamčeném stavu a nepoužíváte jej. Jakmile totiž začnete telefon používat, je v podstatě neměřitelné, o kolik se zvýšila jeho výdrž, a to vzhledem k předchozímu odstavci.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud se budete rozhodovat, zda si koupit MagSafe Battery Pack, nebo alternativu od výrobce třetích stran, pak záleží skutečně jen na vašich preferencích. Zatímco MagSafe přináší dobrý design a propojení s widgetem baterie ve vašem telefonu, ostatní nabízí násobně větší kapacitu baterie a další možnosti využití. Pokud jste milovník Applu a uvědomíte si předem, do čeho jdete, pak dostanete za své peníze přesně to, co shrnuje tento článek. Kupovat si MagSafe za každou cenu jen proto, že máte iPhone 12 a je to další vychytávka, kterou k němu můžete připojit je však tentokrát mimo mísu.

Osobně jsem zklamaný z velmi pomalého nabíjení, které v praxi v podstatě probíhá jen s vypnutým displejem telefonu. To bych sice ještě překousl, ale fakt, že když sleduji YouTube video, tak se telefon vybíjí stejně rychle s Battery Packem jako bez něj, je prostě nepříjemný. Kapacita samotné baterie mě pak nějak zásadně neuráží. Myslím si, že ta je dostatečná a pokud by vše fungovalo tak, že se telefon prostě nevybíjí při žádné činnosti a vybíjet se začne až ve chvíli, kdy dojde energie v Battery Packu, tak jak tomu bylo u předchozích Battery Case, pak by to bylo super. To se však nekoná a vy se tak musíte smířit s tím, co je popsáno v předchozích řádcích.