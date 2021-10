Recenze Apple MagSafe Wallet 2. generace: Fajn doplněk s pár nedostatky

Na letošní zářijové Keynote jsme se nedočkali jen odhalení nových generací iPhonů, iPadů či Apple Watch, ale také příslušenství v podobě MagSafe Wallet. Ta si sice zachovala design první verze, avšak nově je kompatibilní se sítí Najít, díky čemuž by jí tak mělo být velmi složité ztratit. Je tomu tak však i v reálném světě? Přesně na to se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích, jelikož nám do redakce Mobil Pohotovost jednu magnetickou peněženku zaslala. Jaká tedy v reálu je?

Balení, design a zpracování

Apple u nové generace MagSafe Wallet neexperimentoval ani u jejího balení. Peněženka tedy dorazí v designově stejné krabičce, jako tomu bylo u první generace Wallet, což jinými slovy znamená drobný papírový bílý “šuplíkový” box s vyobrazenou peněženkou na přední straně a informacemi na straně zadní. Co se pak týče obsahu balení, kromě peněženky v něm naleznete i malý šanon s manuálem k produktu, který však ve výsledku není třeba absolutně studovat. Intuitivnější produkt byste totiž hledali stěží.

Hodnotit design MagSafe Wallet je ryze subjektivní záležitost a tudíž berte prosím následující řádky s patřičnou rezervou. Odrážet totiž budou jen mé osobní pocity a názory, které jsou veskrze pozitivní. Do redakce nám dorazila konkrétně temně inkoustová varianta, která je de facto černou, a která vypadá naživo skutečně náramně. Máte-li tedy rádi černou Applovskou kůži, zde si přijdete na své. Co se pak týče dalších barevných variant, k dispozici je rovněž zlatohnědá, temně višňová, sekvojově zelená a šeříkově nachová, což dává možnost nakombinovat si barevně iPhone přesně dle vašeho gusta.

Peněženka jako taková je relativně těžká (s ohledem na to, jak malá je) a taktéž poměrně tvrdá a pevná, díky čemuž drží velmi dobře tvar i v případě, že v ní zrovna nic není. Její zpracování pak snese ty nejtvrdší nároky – jen stěží byste na ní totiž hledali nedodělek, který by vás vyvedl z rovnováhy. Ať už se bavíme o kožených hranách či stezích, které spojují přední a zadní část peněženky, vše je vyrobeno s důrazem na detail a kvalitu, díky čemuž působí peněženka opravdu zdařilým dojmem. Apple se v ní zkrátka nezapře.

Testování

Apple MagSafe Wallet 2. generace je kompatibilní se všemi iPhony 12 (Pro) a 13 (Pro) s tím, že je k dostání v jedné jediné velikosti, kterou bez problému napasujete jak na záda iPhonu mini, tak i Pro Max. Osobně jsem jí zkoušel jak na 5,4” iPhonu 13 mini, tak i na 6,1” iPhonu 13 a 6,7” iPhonu 13 Pro Max a na všech vypadala opravdu hezky. U nejmenšího modelu je fajn, že přesně okopíruje jeho spodek zad a s telefonem díky tomu dokonale splyne. U zbylých modelů je zase fajn to, že když je na jejich záda připnete a máte telefony v ruce, držíte kromě ní a boků telefonu částečně i skleněná záda po bocích peněženky, což může v někom vyvolat pocit jistějšího úchopu. Rozhodně tedy nelze říci, že by byla pro některý model vyloženě nesmyslná.

Osobně jsem peněženku používal nejvíce na mém osobním iPhonu 13 Pro Max, který se s ní držel bez jakýchkoliv problémů. Peněženka je totiž relativně úzká, díky čemuž na zádech telefonu nevzniká žádný extrémní hrb, který by člověk nebyl schopen skrýt do dlaně a telefon i nadále pohodlně používat. Super je navíc to, že MagSafe technologie (tedy jinými slovy magnety) dokáží peněženku k zádům telefonu přichytit opravdu pevně, takže bych se nebál říci, že může mnohdy sloužit dokonce jako jakési madlo pro pohodlnější úchop než že by byla na obtíž.

Ptáte-li se, kolik se toho do Wallet vlastně vleze, vězte, že relativně dost. Nacpete do ní totiž vcelku pohodlně tři klasické karty, či dvě klasické karty a složenou bankovku. Osobně v ní nosím tedy buď občanku, řidičák a kartičku pojišťovny, nebo občanku, řidičák a nějakou tu hotovost, což je pro mě osobně naprosto ideální stav, protože toho víc potřebuji málokdy a když už, je pro mě pohodlnější s sebou vzít celou peněženku. Co se týče vytahování karet či bankovky z Wallet, zde bohužel neexistuje jiný pohodlný způsob než ji vždy od iPhonu odepnout a pomocí zadního otvoru vysunout postupně to, co potřebujete. Nejedná se sice o nic komplikovaného, ale osobně by mi nevadilo, kdyby šlo obsah peněženky jednoduše “tasit” i zepředu, byť chápu, že kvůli designu se sem Applu otvory dávat nechtěly.

Suverénně nejzajímavější (a vlastně jedinou) novinkou druhé generace Apple MagSafe Wallet je její integrace do sítě Najít. Ta se provádí extrémně jednoduchou cestou a to konkrétně tak, že po rozbalení peněženku jednoduše připnete na váš iPhone (respektive iPhone, pod jehož Apple TV se má peněženka přiřadit). Jakmile tak učiníte, zobrazí se párovací animace podobná té z Apple Watch, AirPods či HomePodů s tím, že vám stačí integraci do Najít potvrdit a máte hotovo. Jakmile vše odsouhlasíte, peněženka se objeví v Najít spolu s vaším jménem – v mém případě tedy jako Peněženka uživatele Jiří. Její fungování je pak extrémně jednoduchou záležitosti.

Vždy, když peněženku ke iPhonu připnete, jí MagSafe rozpozná (což zjistíte mimo jiné haptickou odezvou) a začne v Najít zobrazovat její polohu. Vy si zároveň můžete v tuto chvíli nastavit upozornění na odpojení a zobrazení vašeho telefonního čísla pro případ, že byste peněženku ztratili. Jakmile se pak peněženka od telefonu odpojí, jednak vás na to iPhone upozorní haptickou odezvou a jednak se spustí minutový odpočet, po jehož uplynutí vám dojde na telefon notifikace, že se peněženka odpojila a kde se tak stalo. Na vás je pak už jen to, zda notifikaci ignorujete, protože jste peněženku odpojili vy a brzy jí zase připojíte, nebo jste jí opravdu ztratili a vydáte se díky notifikaci na její hledání.

Musím říci, že jak sledování polohy připojené peněženky přes Najít, tak i notifikace chodící na iPhone minutu po odpojení fungují skutečně perfektně a není tu tedy moc co zlepšovat. Fajn je pak i možnost se na místo ztráty peněženky nechat navigovat a mít tak hledání snadnější. Co mě však jednak překvapilo a jednak i poměrně zklamalo je absence notifikace na odpojení peněženky na Apple Watch. Ty totiž odpojení nezrcadlí, což je poměrně hloupé, protože osobně vnímám venku vibrace hodinek na zápěstí daleko intenzivněji než vibrace telefonu v kapse. Další věc, která mě trochu mrzí, je pak zařazení peněženky v Najít do sekce Zařízení a nikoliv Předměty. Že by dávala peněženka v Předmětech větší smysl bych vlastně ani tak nějak neřešil. Kdyby však v Předmětech byla, šlo by si jí nastavit třeba i ve widgetu Najít na ploše iPhonu a mít tak o ní neustále přehled, což nyní nejde. Je to sice škoda, ale v obou případech se naštěstí bavíme jen o omezeních softwarových, která může Apple v budoucnu vyřešit pouhým updatem a já věřím, že se tak stane. Přeci jen, smysluplnost v nynějších řešeních tak úplně není.

Abych však jen neprskal, musím říci, že pozitiva sítě Najít převažují nad negativy. Jak jsem již psal výše, po spárování peněženky s vaším Apple ID lze u ní totiž nastavit zobrazování vašeho telefonního čísla v případě ztráty, což mi přijde jako opravdu užitečná vychytávka. Aby se telefonní číslo zobrazilo, je sice potřeba, aby peněženku nasadil někdo na svůj iPhone s MagSafe, čímž šance na nález určitým způsobem klesá, je však stále daleko vyšší než v případě první generace Wallet, která touto věcí nedisponovala vůbec, protože byla z produktového hlediska de facto na stejné úrovni jako obyčejné kryty. Vaše telefonní číslo se navíc u nálezce v případě, že to povolíte, zobrazí prakticky okamžitě po nasazení, takže se nemůže stát, že by jej přehlédl. Rozhraní, které číslo zobrazí, navíc přímo nabízí možnost rychlého kontaktování, což je rozhodně fajn. Škoda jen, že není peněženka schopna ke komunikaci v síti Najít využít stejně jako ostatní Apple produkty “cizí” Bluetoothy a nedá vám tedy o sobě vědět v případě, že jí nasadí někdo jiný (a tedy začne jeho telefon s Wallet určitým způsobem komunikovat). Alespoň v mém případě tedy nic takového nefungovalo.

Trochu úsměvné pak může být na celém produktu to, že jej musíte v případě darování či prodeje od svého Apple ID odpárovat smazáním z Najít. V opačném případě bude totiž stále přiřazena k vašemu Apple ID a nikdo jiný jí nebude moci plnohodnotně využívat coby svou peněženku v Najít. Pryč jsou tedy ty časy, kdy jste si mohli s příslušenstvím dělat de facto co chcete bez nutnosti jakékoliv větší “údržby”.

Resumé

Podtrženo, sečteno – mě osobně se koncept Apple MagSafe Wallet s podporou Najít celkově líbí a myslím si, že přesně tento upgrade první generace potřebovala, aby se z ní mohl letos stát prodejní hit. Na druhou stranu tu ale máme stále pár nelogičností, které mě osobně při používání Wallet jednak štvou a jednak mrzí, protože kvůli nim nelze tento produkt používat zkrátka tak intuitivně, jak by si člověk přál. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple umoudří a v některé z budoucích verzí iOS dotáhne peněženku přesně tam, kam by si zasloužila. Potenciál má totiž dle mého skutečně velký.

