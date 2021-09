Nabíječka MagSafe Duo za skoro 4000 zřejmě nepodporuje rychlonabíjení Apple Watch 7

Bezdrátová nabíječka MagSafe Duo je bez jakékoliv nadsázky jedním z nejkontroverznějších produktů, které Apple v poslední době světu představil. Za téměř 4000 Kč, které si za ní Apple účtuje na Online Storu, totiž dostanete nabíječku, která dává smysl jen s iPhony 12 (vzhledem k její rychlosti nabíjení) a starší modely Apple Watch. Proč starší? Protože se zdá, že nepodporuje rychlonabíjení Apple Watch Series 7.

Ačkoliv si samozřejmě na první reální testy nabíjení Apple Watch musíme ještě počkat, oficiální webové stránky mluví o nabíjení zcela jasně. Abyste byli Apple Watch Series 7 pomocí rychlonabíjení dobít (konkrétně z 0 na 80 % za 45 minut), je potřeba k tomu využít novou magnetickou rychlonabíječku s koncovkou USB-C. O žádném jiném produktu, který by rychlonabíjení nových hodinek umožňoval, se už v popisu novinky nemluví, z čehož vyplývá, že se u MagSafe Duo s rychlonabíjením zkrátka nepočítalo a nabíječku jej tedy nezvládne. Tato skutečnost je poměrně zarážející jak vzhledem k ceně zařízení, tak i k tomu, že jej Apple začal prodávat mnohem později než loňské Apple Watch, takže měl ve výsledku i více času na její dokončení a možnou implementaci technologií, které si chystal pro nadcházející rok. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že nové Series 7 nelze rozhodně označit za něco, co by jablíčkáře ve velkém přimělo k přechodu ze staršího modelu na nový, takže nemožnost využít rychlonabíjení s MagSafe Duo bude zřejmě trápit jen mizivé procento Apple uživatelů.