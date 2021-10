Recenze iPhone 13 mini: Jasná volba milovníků kompaktních telefonů

Recenze iPhone 13 mini vyšla letos na mě a jelikož si s tímto prckem, který je mimochodem nejlevnějším letos představeným iPhonem, již pěkných pár dní hraji, nasbíral jsem už poměrně dost postřehů na to, abych jej dokázal náležitě zhodnotit. Pokud si tedy na tuto novinku, která je zároveň pravděpodobně posledním 5,4” iPhonem v nabídce Applu, jelikož se s touto velikostí pro příští rok už nepočítá, brousíte zuby, jste tu správně. Hodnocení tohoto drobečka je totiž konečně tu.

Design a zpracování

Jelikož je letošek rokem “eskovým”, vzhled iPhonu 13 mini může být pro někoho trochu zklamáním. Jediným výraznějším rozdílem oproti loňské řadě je letos jinak uspořádaný modul fotoaparátu, který nově neskrývá dva objektivy pod sebou, nýbrž úhlopříčně. Je to proto, že je Apple výrazně zvětšil a jinak než takto by se mu už do něj zkrátka nevešly. V souvislosti s tímto upgradem musím pak zopakovat to, co jsem psal už ve svých prvních dojmech – tedy že nové uspořádání objektivů dle mého telefonu sluší a naživo vypadá tento upgrade daleko lépe než na produktových fotkách, kde jsem z něj úplně nadšený nebyl. Co se pak týče přední strany telefonu, při zhasnutém displeji si lze všimnout jen toho, že se horní mikrofon přesunul z výřezu do horního rámečku telefonu a to kvůli zúžení horního výřezu – o tom ale až později.

Zatímco s materiály a jejich povrchovým opracováním Apple letos neexperimentoval, protože opět vsadil na matný hliník v kombinaci s lesklým sklem (vyjma fotomodulu, který je matný), u barev si experimenty neodpustil. Kromě černé a bílé totiž upgradoval nebo zařízl všechny odstíny známé z předešlého roku. Zatímco červená je letos tmavší a modrá naopak světlejší, zelenou a fialovou byste v jeho nabídce nyní hledali marně. Místo nich však dorazila světle růžová, kterou máme na testování i my. Hodnocení barvy je vždy dost subjektivní záležitostí, takže se do něj vcelku nerad pouštím. Zde ale udělám výjimku, protože mě odstín růžové použitý na iPhonu 13 (mini) i po pár dnech, co jej mám na očích, opravdu baví. Růžová použitá Applem je totiž velmi příjemná a především pak skutečně elegantní, díky čemuž po ní tak může sáhnout kdejaká dáma. Oproti produktovým fotkám je i o poznání světlejší, což jí přidává právě na její střídmosti a vkusu. Co se mi na ní pak líbí možná úplně nejvíc je to, jak zajímavě se mění s různým světlem. Zatímco občas máte k dispozici prakticky bílý telefon, jindy při jiném světlu je růžová vcelku sytá. Zkrátka a dobře, do rukou se vám dostane opravdu hravá barva.

Fotogalerie iPhone 13 mini recenze LsA 5 iPhone 13 mini recenze LsA 6 iPhone 13 mini recenze LsA 7 iPhone 13 mini recenze LsA 8 +2 Fotek iPhone 13 mini recenze LsA 9 Vstoupit do galerie

Abych však jen nechválil, je třeba si nalít čistého vína v souvislosti s lesklými zády. Ty jsou totiž naprosto extrémním magnetem na otisky prstů, které se na nich zachytávají při každičké příležitosti. Pokud tedy nejste příznivci krytů, smiřte se s tím, že čistý iPhone budete mít možná tak 5 vteřin po jeho vybalení a poté vám začne nekonečný leštící boj, který ale stojí za to. Na druhou stranu ale musím říci, že se lesklá záda drží v ruce opravdu hezky – za mě asi i lépe než matná záda u řady Pro. Zajímá-li vás pak to, jak je na tom hliníkový rámeček telefonu, zde se šmouh bát nemusíte. Na tomto místě se totiž díky Bohu prakticky nezachytávají.

Přemýšlím, zda má vůbec smysl psát v recenzi na iPhone, jak je na tom z hlediska zpracování. Prakticky od první generace tohoto telefonu si totiž dává Apple na jejich výrobě a zpracování extrémně záležet, což je vidět i zde. Vše dokonale sedí, nic nevrže, nic se neprohýbá a zkrátka je vše takové, jaké člověk od telefonu za dvacet tisíc korun tak nějak chce. Zde tedy nelze vytknout Applu prakticky nic.

Ergonomie

Zatímco výška a šířka iPhonu 13 mini je stejná jako v loňském roce, tloušťka se mírně změnila. Ze 7,4 milimetrů telefon přibral na 7,65 milimetrů kvůli nasazení větší baterie. Ta s sebou pak přinesla i mírný nárůst hmotnosti – konkrétně ze 133 na 140 gramů. A jaký je výsledek této změny těla? Upřímně, z hlediska ergonomie naprosto nulový. Na recenzi mi kromě 13 mini totiž dorazil i 12 mini, abych měl přímé porovnání, díky čemuž mohu říci, že rozdíly absolutně člověk nepozná. Obávat se o to, že by se telefon stal méně kompaktním tedy rozhodně nemusíte.

A jaký je tedy v ruce? Zjednodušeně řečeno, pokud vám 12 mini seděl, bude vám sedět i 13 mini. Pokud pak používáte větší telefony, sedne vám 13 mini logicky do ruky taky, ale budete z něj možná trochu nesví. Přestože má 5,4” úhlopříčku, je zkrátka malý a je potřeba si na jeho malost zvyknout. Budu-li však upřímný, úplně jsem nenabyl přesvědčení o tom, že menší telefon se vždy rovná lepšímu ovládání. Nepřijde mi, že bych měl nějaké malé ruce, ale přesto do rohů displeje telefonu při ovládání jednou rukou nedosáhnu úplně komfortně a musím si jej tedy v dlani trochu “popohodit”. To ale dělám i u svého osobního 13 Pro Max se 6,7” displejem a dělal jsem to doteď u 5,8” iPhonu XS. Síla miniho tedy dle mého netkví ani tak v jednoduché ovladatelnosti jednou rukou, protože až tak extrémního rozdílu oproti větším telefonům se člověk nedočká, ale možná spíš v jeho skladnosti, kdy jej jste schopni skrýt prakticky kamkoliv a ani o něm nevíte. A to je zkrátka fajn.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co mě na ergonomii 13 mini trochu štvalo, byť je to bolístka i jeho předchůdce, je dle mého možná trochu nesmyslně umístěný Power Button. U malých iPhonů jsme byli vždy zvyklí na to, že jej Apple dával na jejich horní stranu a pokud máte prsty z tohoto místa tak vycvakané jako já, myslím si, že jakmile vám padne mini do ruky, budete automaticky zkoušet zamykat a odemykat právě přes horní stranu, protože tak nějak nabudete pocit, že máte v ruce zase ten starý dobrý 4” iPhone. Za mě by tedy dávalo určitě smysl, kdyby Apple Power Button přesunul spíš tam, byť uznávám, že je to absolutní detail a lze jej přebít argumentem ve formě snahy telefony sjednotit z hlediska designu.

Displej

Jedním z nejhezčích vylepšení iPhonu 13 mini v porovnání se 12 mini je rozhodně jeho displej. Ten je sice papírově takřka stejný, jelikož se liší “jen” v maximálním typickém jasu, který vzrostl z 625 nitů na 800 nitů (což je mimochodem hodnota, které dosahovala i loňská řada 12 Pro), ale v reálu si nelze nevšimnout rozdílů více. Když vedle sebe postavím 13 mini a 12 mini, kromě citelně vyššího jasu, která zajišťuje telefonu lepší čitelnost displeje na slunci, musím objektivně říci, že mi přijde jeho displej daleko plastičtější, živější a celkově schopný zobrazovat lépe barvy. Možná se mi budete smát, ale bílá mi u 13 mini přijde oproti 12 mini bělejší, červená červenější a takto bych mohl pokračovat do nekonečna. Ano, nebavíme se o nějakém gigantickém rozdílu, který by člověka vyloženě přiměl k přechodu a ne, nevšimnete si jej, když iPhone 12 mini prodáte a za týden přejdete na 13 mini, ale v situaci, kdy dáte 12 mini a 13 mini vedle sebe je tento fakt zkrátka neoddiskutovatelný.

Dost ale bylo vychvalování zobrazovacích schopností OLED panelu, pojďme se přesunout k možná nejzajímavější věci celé přední strany – tedy menšímu výřezu v displeji. Přiznám se, že ten mě opravdu při jeho odhalení potěšil a i když mě nebetyčně štve, že se Apple nerozhodl volné místo kolem něj využít lépe než pro zvětšení stávajících prvků vedle něj, jsem za tento upgrade rád. A když jej teď vidím na vlastní oči u iPhonu 13 mini, jsem za něj upřímně ještě radši než jsem byl. U 12 mini byl totiž výřez vzhledem ke svým rozměrům shodným se zbytkem iPhonů 12 (Pro) extrémně výrazným prvkem, který mohl kdekomu vadit. S příchodem 13 mini jej už ale za výrazný označit nelze, protože konečně působí i na tomto drobečkovi hezkým, uhlazeným a decentním dojmem. Upřímně, až když jsem dal výřezy 12 mini a 13 mini vedle sebe jsem si uvědomil, jak brutálně u 12 mini celkový design telefonu ovlivnil. 13 mini je díky němu oproti loňské generaci daleko líbivější, dospělejší a celkově z něj čiší s trochou nadsázky daleko menší prostorová omezenost.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

I přes všechnu chválu výše je ale třeba brát v potaz jednu důležitou věc – pořád se bavíme o 5,4” panelu. Pokud jste si tedy již navykli na větší kousky, bude pro vás přechod na menší iPhone procházka peklem. Vše je totiž logicky daleko menší a například psaní na titěrné klávesnici je kolikrát dost o nervy. Kdo je na to zvyklý z předešlého miniho či menších iPhonů, samozřejmě mít problém nebude. Pokud máte však větší prsty či jste zvyklí na větší úhlopříčky, myslím si, že prvních pár dní s tímto prckem pro vás bude dost očistec, stejně jako byl i pro mě. Zde ale musím zdůraznit, že se nejedná v žádném případě o chybu telefonu nebo o něco, co byste měli vnímat negativně. Je to jen daň za kompaktnost, kterou jste se s pořízením telefonu rozhodli dobrovolně a vědomě zaplatit.

Jako určitou daň (byť tentokrát za nižší cenu) lze vnímat i nasazení displeje se standardní obnovovací frekvencí 60Hz. Ano, na dnešní dobu je to celkem slabé, jelikož naprostá většina konkurence již nějakou dobu běží na o poznání zajímavějších obnovovacích frekvencích, ale upřímně, je to vůbec potřeba? Z hlediska šetření baterie by variabilní obnovovací frekvence nasazená u iPhonů 13 Pro, která dokáže obnovování obsahu na displeji stáhnout na 10Hz (ale i vyboostovat na 120Hz), dávala samozřejmě smysl i u iPhonů 13. Bavíme-li se však o nějakém zvýšení komfortu při konzumaci obsahu, zde mi dovolte pochybovat. Ano, na 120Hz displej se dívá pří posunu obsahu opravdu lépe, ale objektivně musím říci, že až o tak extrémní rozdíl se nejedná a ve výsledku jej stejně člověk začne po nějaké době civění do 120Hz přehlížet. 60Hz je tedy na jednu stranu již relativně málo, na druhou stranu ale pořád tak nějak stačí a proto nemám popravdě potřebu za tuto obnovovací frekvenci po Applu nějak šlapat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Výkon

Srdcem novinky je čipset A15 Bionic, který by měl být dle dostupných testů zhruba o 20 % výkonnější než jeho loňská generace, přestože působí papírově stejně. Výkonnostní rozdíl je zde proto, že jej TSMC, které čipy Applu dodává, vyrobilo vylepšeným 5nm procesem, zatímco předešlá verze byla vyrobena “jen” standardním 5nm procesem. Tento upgrade se přitom nepodepsal jen na výkonnosti, ale taktéž na energetické úspornosti – A15 Bionic by měl být nejúspornějším čipsetem v historii Applu. Je ale taková i realita? Zatímco z hlediska úspornosti tomu tak dle všeho je, o čemž ale až později, bavíme-li se o rychlosti spouštění aplikací, systému, potažmo různých úkonů, zde není oproti loňsku rozdíl takřka viditelný. Jinými slovy, hry a aplikace nastartujete prakticky stejně rychle jako tomu bylo u 12 mini a stejně rychle vám i následně poběží. Že je to k naštvání? Ale proč? Vždyť už A14 měl výkonu na rozdávání a totéž lze vlastně říci i o jeho předchůdci a i předchůdci předchůdce. Zkrátka a dobře, v iPhonech se v posledních letech skrývá tak brutální výpočetní výkon, že jej stejně téměř nikdo není schopen využít na maximum a proto jej vlastně ani nemá smysl příliš řešit. Pokud vás pak zajímá, proč jej tedy Apple neustále vyhání výš a výš, je to kvůli softwarovým upgradům, které do iPhonů vkládá. Letos je to třeba filmařský režim u fotoaparátu, který potřebuje pro softwarové rozostřování pozadí spoustu výpočetního výkonu.

Rychlost iPhonu 13 mini mě (stejně jako u 12 mini) opravdu baví a budu-li upřímný, baví mě možná i více než u mého 13 Pro Max. Vzhledem k titěrnému tělu se totiž zdá výkon, který do něj byl Apple schopný napěchovat, naprosto neuvěřitelný a přestože jej člověk nedokáže vlastně ani využít, dělá z telefonu neuvěřitelně sexy zařízení, které vás zkrátka bude bavit. V zařízení, které s klidem strčíte do jakékoliv kapsy totiž máte nepřeberné možnosti, jenž čekají jen na to, jak je využijete. Bude to výše zmíněný filmařský režim, nebo snad náročná hra typu Call of Duty Mobile? Problém není s ničím a to je zatraceně krásné.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Fotoaparát

Fotoaparáty jsou pro Apple v posledních letech u iPhonů naprosto klíčové a nejinak tomu je zde. Přestože jsme se nedočkali tak velkých upgradů jako v případě iPhonů 13 Pro (Max), i vylepšení u řady 13 stojí rozhodně za pozornost. Papírově sice vypadají širokoúhlé a ultraširokoúhlé objektivy stejně jako v loňském roce u řady 12, ale pravdou je, že se dočkaly větších čipů a jsou teď díky tomu shodné s řadou 12 Pro, která taktéž disponovala velkými snímacími čipy.

Zajímají-li vás přesné technické specifikace objektivů, oba disponují rozlišením 12MPx. Širokoúhlý objektiv pak nabízí clonu f/1,6, ultraširokoúhlý f/2,4. Samozřejmostí je pak u obou podpora nočního režimu Deep Fusoin, Smart HDR 4 či optické stabilizace obrazu s posuvem senzoru. Počítat můžete rovněž s dvojnásobným optickým oddálením a pětinásobným digitálním zoomem.

Už ze clon musí být každému jasné, že zatímco širokoúhlý objektiv na tom bude z hlediska focení opravdu slušně, jelikož dokáže snímat díky schopnosti přijmout poměrně dost světla kvalitní fotky plné detailů i za horší světelnosti, u ultraširokoúhlého objektivu se vyloženě o luxusu hovořit nedá. Jeho světelnost sice není vyloženě bídná, na f/1,8 z iPhonu 13 Pro se však ani zdaleka nechytá. Je tedy třeba vždy počítat s tím, že na ultraširokoúhlý objektiv je lepší fotit za opravdu dobrého světla či se smířit s nižší kvalitou detailů a tak podobně. Rozhodně se sice nedá říci, že za špatného počasí hezké fotky nenafotíte, ale na limity zkrátka narazíte chtě nechtě.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co mě trochu mrzí, je to, že se Apple stejně jako u řady 13 Pro nerozhodl u řady 13 nasadit přepracovaný ultraširokoúhlý objektiv s podporou makro režimu. Ten je totiž extrémně zábavný a kdyby byl dostupný i na iPhonech 13, výrazně by je zatraktivnil. Právě to je ale možná důvodem, proč na ně nedorazil. Mít jej totiž na výrazně levnějších telefonech, nemusela by se řada 13 Pro příliš dobře prodávat, což si Apple logicky nemůže dovolit.

A u kritiky ještě chvíli zůstaneme, jelikož foťák iPhonů 12 (mini) dokonalý zcela určitě není. Dalším jeho neduhem jsou odlesky, které jsou na některých fotkách focených zejména proti světlu vidět. Skleněný fotomodul totiž hází s trochou nadsázky čas od času různá prasátka ve formě malých světlých flíčků, které právě výsledné fotky kazí. Většinou se sice dá natočit tak, abyste odlesk eliminovali, ale jednak tomu tak není vždy a jednak je toto řešení ne vždy proveditelné. S podobnými věcmi je tedy bohužel třeba tak trochu počítat.

Fotky za dobrého světla iPhone 13 mini fotky den 1 iPhone 13 mini fotky den 2 iPhone 13 mini fotky den 3 iPhone 13 mini fotky den 4 +69 Fotek iPhone 13 mini fotky den 5 iPhone 13 mini fotky den 6 iPhone 13 mini fotky den 7 iPhone 13 mini fotky den 8 iPhone 13 mini fotky den 9 iPhone 13 mini fotky den 10 iPhone 13 mini fotky den 11 iPhone 13 mini fotky den 12 iPhone 13 mini fotky den 13 iPhone 13 mini fotky den 14 iPhone 13 mini fotky den 15 iPhone 13 mini fotky den 16 iPhone 13 mini fotky den 17 iPhone 13 mini fotky den 18 iPhone 13 mini fotky den 19 iPhone 13 mini fotky den 20 iPhone 13 mini fotky den 21 iPhone 13 mini fotky den 22 iPhone 13 mini fotky den 23 iPhone 13 mini fotky den 24 iPhone 13 mini fotky den 25 iPhone 13 mini fotky den 26 iPhone 13 mini fotky den 27 iPhone 13 mini fotky den 28 iPhone 13 mini fotky den 29 iPhone 13 mini fotky den 30 iPhone 13 mini fotky den 31 iPhone 13 mini fotky den 32 iPhone 13 mini fotky den 33 iPhone 13 mini fotky den 34 iPhone 13 mini fotky den 35 iPhone 13 mini fotky den 36 iPhone 13 mini fotky den 37 iPhone 13 mini fotky den 38 iPhone 13 mini fotky den 39 iPhone 13 mini fotky den 40 iPhone 13 mini fotky den 41 iPhone 13 mini fotky den 42 iPhone 13 mini fotky den 43 iPhone 13 mini fotky den 44 iPhone 13 mini fotky den 45 iPhone 13 mini fotky den 46 iPhone 13 mini fotky den 47 iPhone 13 mini fotky den 48 iPhone 13 mini fotky den 49 iPhone 13 mini fotky den 50 iPhone 13 mini fotky den 51 iPhone 13 mini fotky den 52 iPhone 13 mini fotky den 53 iPhone 13 mini fotky den 54 iPhone 13 mini fotky den 55 iPhone 13 mini fotky den 56 iPhone 13 mini fotky den 57 iPhone 13 mini fotky den 58 iPhone 13 mini fotky den 59 iPhone 13 mini fotky den 60 iPhone 13 mini fotky den 61 iPhone 13 mini fotky den 62 iPhone 13 mini fotky den 63 iPhone 13 mini fotky den 64 iPhone 13 mini fotky den 65 iPhone 13 mini fotky den 66 iPhone 13 mini fotky den 67 iPhone 13 mini fotky den 68 iPhone 13 mini fotky den 69 iPhone 13 mini fotky den 70 iPhone 13 mini fotky den 71 iPhone 13 mini fotky den 72 Vstoupit do galerie

Poslední výtku mám k nočnímu režimu, který sice funguje opravdu dobře, avšak neplatí, že je tomu tak vždy. Čas od času jsou totiž fotky focené přes noční režim až nepřirozeně přesvětlené, kvůli čemuž jsou ve výsledku skoro nepoužitelné. Někdy zase softwarové zesvětlení zvláštně ohne barvy a výsledná fotka tak vypadá úplně jinak, než jaká je realita. Tyto defekty se sice dějí velmi zřídka, ale je s nimi potřeba zkrátka počítat. Zároveň je třeba dodat, že ultraširoký objektiv je pro focení na noční režim stále dost slabý, což můžete ostatně vidět i v galerii pod tímto odstavcem. Fotky z něj od těch ze širokoúhlého objektivu poznáte „na první dobrou“ díky množství detailů a celkové kvalitě.

Noční fotky iPhone 13 mini fotky noc 1 iPhone 13 mini fotky noc 2 iPhone 13 mini fotky noc 3 iPhone 13 mini fotky noc 4 +34 Fotek iPhone 13 mini fotky noc 5 iPhone 13 mini fotky noc 6 iPhone 13 mini fotky noc 7 iPhone 13 mini fotky noc 8 iPhone 13 mini fotky noc 9 iPhone 13 mini fotky noc 10 iPhone 13 mini fotky noc 11 iPhone 13 mini fotky noc 12 iPhone 13 mini fotky noc 13 iPhone 13 mini fotky noc 14 iPhone 13 mini fotky noc 15 iPhone 13 mini fotky noc 16 iPhone 13 mini fotky noc 17 iPhone 13 mini fotky noc 18 iPhone 13 mini fotky noc 19 iPhone 13 mini fotky noc 20 iPhone 13 mini fotky noc 21 iPhone 13 mini fotky noc 22 iPhone 13 mini fotky noc 23 iPhone 13 mini fotky noc 24 iPhone 13 mini fotky noc 25 iPhone 13 mini fotky noc 26 iPhone 13 mini fotky noc 27 iPhone 13 mini fotky noc 28 iPhone 13 mini fotky noc 29 iPhone 13 mini fotky noc 30 iPhone 13 mini fotky noc 31 iPhone 13 mini fotky noc 32 iPhone 13 mini fotky noc 33 iPhone 13 mini fotky noc 34 iPhone 13 mini fotky noc 35 iPhone 13 mini fotky noc 36 iPhone 13 mini fotky noc 37 Vstoupit do galerie

Kdybych měl nicméně fotoaparát iPhonu 13 mini zhodnotit jakožto celek, nemohl bych jej ve výsledku hodnotit jinak jako velmi dobrý. I přes své nedostatky z něj totiž “lezou” opravdu parádní fotky se spoustou barev i detailů, které je hlavně extrémně jednoduché zachytit. A právě v tom je hlavní síla iPhonu. Nemusíte být fotograf a vlastně nemusíte mít ani špetku znalostí o focení, abyste dokázali na iPhone fotit skutečně perfektní fotky.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Focení však není jedinou věcí, která stojí u iPhonu 13 mini za pozornost. Apple jej totiž naučil stejně jako dražší iPhony 13 Pro softwarově rozostřovat prostředí při natáčení v režimu Film. Právě tato funkce je pak dle mého možná tou nejzábavnější novinkou iPhonů 13 vůbec, jelikož umožňuje natáčet skutečně krásná videa neuvěřitelně jednoduchým způsobem a hlavně vám je dovoluje i velmi solidně editovat po natočení. V postprodukci je totiž možné rozostřené předměty zaostřit a naopak zaostřené rozostřit, takže by se nemělo stát, že natočíte vyloženě špatné záběry. Zde je nicméně třeba říci, že natáčení v režimu Film chce určitý cvik, jelikož je potřeba nejprve pochopit, jak vše vlastně funguje. Přiznám se, že právě to mě tak trochu u iPhonů 13 zarazilo, protože jsem doposud iPhony vnímal jako extrémně jednoduché telefony, jejichž funkce umí využívat de facto každý prakticky hned.

Baterie

Jestli byl za něco v loňském roce iPhone 12 mini poměrně dost lynčován, byla to výdrž jeho baterie. Ta totiž mnohdy nevydržela ani jeden den, což pro mnohé jablíčkáře znamenalo de facto rozloučení se s myšlenkami na koupi tohoto zařízení. Apple ale naštěstí tyto nářky zaznamenal a letos se právě na výdrži baterie (nejen) iPhonu 13 mini rozhodl zapracovat. Už na papíře vypadá jeho výdrž opravdu solidně. V testech Applu si totiž novinka polepšila při přehrávání videa o 2 hodiny na 17 hodin, při streamování videa o 3 hodiny na 13 hodin a při přehrávání zvuku o 5 hodin na 55 hodin. Realita je pak ještě mnohem příjemnější.

Přestože rozdíl v kapacitě baterií 12 mini a 13 mini není nikterak velký, jelikož je “jen” 179 mAh (2406 mAh vs. 2227 mAh), při reálném používání tento rozdíl pocítíte opravdu dost. Na výdrži se totiž kromě baterie podepisuje třeba právě i extrémně energeticky účinný procesor či iOS 15, který byl šit na míru iPhonům 13 a který by tedy pro ně měl být dokonale odladěný a tím pádem taktéž energeticky velmi málo náročný.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Přiznám se, že právě na výdrž baterie iPhonu 13 mini jsem byl zřejmě nejzvědavější z celého telefonu, protože se jednalo de facto o jedinou nedokonalost jeho loňského předchůdce. Toho jsem si v týdnu na vlastní kůži vyzkoušel jakožto zařízení, které má s jednodenní výdrží opravdu problém a které jsem musel dávat na nabíječku při mém běžném vytížení už kolem 18. hodiny odpoledne. Můj den přitom začíná kolem 6:30 s tím, že na telefonu v jeho průběhu vyřídím spousty hovorů a zpráv, řeším na něm maily, prohlížím internet, kontroluji sociální sítě a sem tam si pustím hru či navigaci. Při takto intenzivním vytížení jsme se tedy na jednodenní výdrž dostával jen stěží, přičemž když si člověk nedal úplně pozor, měl už večer zkrátka utrum. iPhone 13 mini mě proto v tomto směru nesmírně potěšil, Při stejném využívání jsem se u něj totiž dostal na jednodenní výdrž vždy naprosto pohodlně, jelikož mi při ulehnutí do postele kolem 21:30 ještě pár rezervních procent zbývalo. Dle očekávání jsme se tedy dostal zhruba na poloviční výdrž iPhonu 13 Pro Max. Ano, delší výdrž by u miniho potěšila, ale sakra, můžeme jí vůbec u takového drobečka vyžadovat? Dle mého ne a i jeden bezproblémový den je proto naprosto super a vnímám jej jako úspěch a velký krok této modelové řady vpřed.

A jak je na tom telefon z hlediska rychlosti nabíjení? Také to není vůbec špatné. Pokud jej připojíte na 20W nabíječku, o které Apple píše na svém webu jakožto o doporučené, dostanete se z 0 na 50 % za nějakých 25 minut, z 0 na 100 % to pak telefonu trvalo většinou zhruba hodinu a půl, což není rozhodně špatný čas.

Zvuk

Na úplný závěr naší recenze bych se ještě v krátkosti zastavil u zvuku. Ačkoliv se o něm Apple na své nedávné Keynote nikterak nerozpovídal, pravdou je, že i zde se svět dočkal vylepšení. Zvuk z iPhonu 13 mini zní v porovnání s 12 mini živěji, přirozeněji a celkově lépe. Při vyšších hlasitostech je samozřejmě slyšitelné zkreslení a určitá plechovost, ale pokud nebudete poslouchat hudbu, hlas či jiné zvuky na maximum, nebudete si moci absolutně stěžovat. Navíc když už se k poslechu na maximální hlasitost rozhodnete, bude to zřejmě dělat například kvůli ozvučení velkých místností, různých akcí a tak podobně, kdy zkreslení bez problému překousnete. Není totiž nikterak extrémní.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Zatímco loňský iPhone 12 mini měl neduhů poměrně dost a nešlo jej proto vnímat jinak než jakožto poměrně kontroverzní telefon, 13 mini se z chyb svého předchůdce poučil a namísto kontroverzní si zaslouží spíše nálepku dospělý. Po mém testování mu nemám upřímně moc co vyčíst, jelikož se jedná o opravdu povedený kousek za příznivou cenu. Ano, iPhone 13 mini má mouchy a má jich relativně dost, ale je třeba si uvědomit, proč tam ty mouchy vlastně Apple nechal. Ať už se bavíme o obnovovací frekvenci displeje či podobných věcech, je třeba brát v potaz to, že se jedná o jeden ze vstupních telefonů v jeho nabídce, který necílí v žádném případě na masy, jak se Apple snaží třeba iPhony 13 a 13 Pro. Když k tomu všemu navíc přičtu, že do základu se konečně dostalo úložiště 128 GB a nikoliv 256 GB, dostávám telefon, který je pro milovníky kompaktních zařízení – troufnu si říci – skutečně splněným snem. Umožní jim totiž tak nějak vše, co mohou chtít a hlavně, co dává vzhledem k rozměrům telefonu ještě smysl.

iPhone 13 mini můžete zakoupit zde

Chcete nový iPhone 13 nebo iPhone 13 Pro koupit co možná nejvýhodněji? Pokud u Mobil Pohotovosti upgradujete na nový iPhone, získáte za svůj stávající telefon nejlepší výkupní cenu. Novinku od Applu si také můžete snadno pořídit na splátky bez navýšení, kdy navíc nezaplatíte ani korunu. Více na mp.cz.