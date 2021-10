Unboxing iPhone 13 mini v podání LsA

Zítra uplynou přesně dva týdny od spuštění prodejů nové generace iPhonů. Zatímco modely 13, 13 Pro a 13 Pro Max jsme v redakci v jejich průběhu již mohli velmi solidně osahat, nejmenší z nedávno představených iPhonů si k nám našel cestu až nyní. Přestože se může zdát mnoha uživatelům nejméně zajímavý, svou chvilku slávy si na našem magazínu jistojistě zaslouží. Pojďme si jej tedy společně rozbalit.

Fotogalerie iPhone 13 mini unboxing 1 iPhone 13 mini unboxing 2 iPhone 13 mini unboxing 3 iPhone 13 mini unboxing 4 +5 Fotek iPhone 13 mini unboxing 5 iPhone 13 mini unboxing 6 iPhone 13 mini unboxing 7 iPhone 13 mini unboxing 8 Vstoupit do galerie

Krabička od iPhonu 13 mini je skutečný drobeček, který člověka donutí zavzpomínat na časy 4” iPhonů. Kdyby totiž byla vyšší, rozměrově by se s krabičkami těchto legend skoro shodovala a to i z hlediska hmotnosti. Telefon, který ukrývá, totiž za těžký označit rozhodně nelze, díky čemuž působí krabička v ruce s trochou nadsázky (a v porovnání například s balením iPhonu 13 Pro Max) jako pírko. Co se pak týče jejího designu, zde se žádná revoluce nekoná. Jelikož je 13 mini z “levnější” řady, zamíří k vám v bílé papírové krabičce s vyobrazením jeho zad na víku, nápisy iPhone a logy Applu po bocích a informační nálepkou na spodní straně.

Jakmile sloupnete dvě fóliové zábrany proti otevření krabiček a stáhnete horní víko, první, co uvidíte, budou záda nového iPhonu bez jakékoliv folie. Tu totiž Apple využívá v současnosti jen na krytí přední strany s tím, že folie je nyní bílá a potištěná ukazateli základních ovládacích prvků. Po vyjmutí telefonu z krabičky na vás pak čeká už jen papírový šanon s jehlou na SIM, manuály a nálepkou spolu s USB-C/Lightning kabelem o délce jeden metr. Z hlediska balení se tedy taktéž jedná o naprostý standard, který Apple již nějaký ten pátek s oblibou využívá.

iPhone 13 mini lze zakoupit zde

Chcete nový iPhone 13 nebo iPhone 13 Pro koupit co možná nejvýhodněji? Pokud u Mobil Pohotovosti upgradujete na nový iPhone, získáte za svůj stávající telefon nejlepší výkupní cenu. Novinku od Applu si také můžete snadno pořídit na splátky bez navýšení, kdy navíc nezaplatíte ani korunu. Více na mp.cz.