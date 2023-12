Apple opouští další legendární designér stojící za Macy či iPody

Zdá se, že Apple prochází poměrně velkou zaměstnaneckou obměnou. V posledních týdnech a měsících jsme totiž slyšeli už nesčetněkrát o tom, že jeho řady opouští letití zaměstnanci působící na vysokých postech a jak se zdá, tento odliv stále nekončí. Podle nových informací totiž nyní Apple pouští jedna z jeho designérských legend ve formě Petera Russell-Clarka, který v něm působil dobrých 20 let.

Peter zastával v Applu v posledních letech pozici senior designéra a v minulosti úzce spolupracoval i se samotným Jonym Ivem například na iMacích, iPodech nano, MacBoocích Pro či Air. Svůj podíl má ale třeba i na designu iPhonů a iPadů, přičemž jeho jméno je uvedeno pod více než 1000 patentů točících se kolem designu, které si Apple zaregistroval. Že se jedná o skutečnou špičku oboru pak potvrzuje i to, že před svým vstupem do Applu měl Peter vlastní designové studio, jehož klienty byl například Nike či Swatch. Nyní pak Apple opouští kvůli vesmírné technologické společnosti Vast, ve které má mít na starosti vybudování týmu produktového designu, který bude v budoucnu schopen udávat trendy. Je nicméně otázkou, nakolik je za Peterovým odchodem potřeba změnit práci a nakolik je to atmosféra v Applu. Není tomu totiž tak dávno, co se v kuloárech šuškalo o tom, že zejména designérské týmy kalifornského giganta jsou čím dál tím víc nespokojené, jelikož již nemají ani zdaleka tak výsostní pozici jako tomu bylo v minulosti.