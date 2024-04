Apple opouští jeden z otců Safari, odchází vyvíjet konkurenční prohlížeč

Personální změny nejsou ve společnosti Apple ničím extra neobvyklým. Někdy zaměstnanci opouští cupertinskou společnost, aby přešli do odlišného oboru, jindy zase zamíří přímo ke konkurenci. To je i případ jednoho z hlavních návrhářů jablečného internetového prohlížeče Safari, který se rozhodl přejít z Applu k The Browser Company.

Zprávu tento týden oznámil Josh Miller, generální ředitel společnosti The Browser Company. The Browser Company je společnost, která stojí za čím dál populárnějším webovým prohlížečem Arc, jenž má uživatelům podle slov svých tvůrců nabízet „klidnější a osobnější“ prohlížení internetu. Ve svém oznámení na sociálních sítích Miller uvedl, že Charlie Deets přichází do společnosti The Browser Company po pěti letech strávených ve společnosti Apple. Miller popisuje Deetse jako jednoho ze dvou hlavních designérů Safari ve společnosti Apple.

HUGE hiring news to share: Apple’s Safari browser has 2 lead designers. Today we’re welcoming one of them, @charliedeets, to the @browsercompany team !! It’s a big deal for us — and plays into a larger strategic bet we’re making in 2024. Here’s a peek behind the curtain… — Josh Miller (@joshm) April 1, 2024

Podle údajů na síti LinkedIn Deets nastoupil do Applu v květnu 2019 a v cupertinské společnosti pracoval „napříč Safari, Domácností, soukromím, Zpřístupněním a sdílením obrazovky“. Před svým působením ve společnosti Apple strávil pět a půl roku jako vedoucí produktový designér ve společnosti Meta, kde pracoval napříč společnostmi Facebook a WhatsApp. Deets svůj přechod do The Browser Company potvrdil na svém osobním účtu na Twitteru. Na Twitteru také přeposlal příspěvek, který mu připisuje zásluhy za vytvoření gesta pro odpověď přejetím během jeho působení ve společnosti Meta.

Společnost The Browser Company uvádí, že její prohlížeč Arc bude „všeobecně dostupný pro Windows, Mac a iOS“ s jednotným systémem synchronizace napříč platformami do letošního léta. „Představujeme si prohlížeč, který dokáže myslet stejně rychle jako my, ulehčí nám práci a potáhne naši kreativitu kupředu,“ uvádí The Browser Company na svých webových stránkách.