Apple opouští jeden z otců AirPods a HomePodů

V Applu i nadále probíhají nejrůznější více či méně významné personální změny. Nedlouho poté, co byl oznámen odchod jednoho z posledních členů Iveho týmu do důchodu, čeká společnost Apple odchod dalšího z dlouholetých vedoucích pracovníků. Tentokrát změny zasáhnou tým, odpovědný mimo jiné za sluchátka AirPods a další související záležitosti.

Tým odpovědný za zvuk ve společnosti Apple brzy projde změnami ve vedení v důsledku odchodu dlouholetého viceprezidenta pro akustiku Garyho Geavese – počátkem týdne o tom informovala agentura Bloomberg. Geavese po jeho odchodu v jeho funkci nahradí nejvyšší zástupce Ruchir Davé.

Pracovní skupina Applu, zaměřená na akustiku, čítá v současné chvíli přibližně tři stovky členů. Ti v průběhu svého působení ve firmě postupně společně vyvinuli zvukovou technologii pro sluchátka AirPods, chytré reproduktory HomePod a řadu dalších zařízení z dílny cupertinské společnosti. Zmíněný tým byl také zodpovědný za vytvoření prostorového zvuku, funkce 3D zvuku, která byla zabudována do AirPods, Vision Pro a dalších zařízení.

Na „zvukový“ tým pod vedením Johna Ternuse dohlížel produktový designér AirPods Tang Tan, který se však již v prosinci začal připravovat na odchod ze společnosti Apple. Od té doby se tento tým pracovně zodpovídá Mattu Costellovi, který ve firmě dohlíží například na HomePod a sluchátka Beats.

Gary Geaves přišel do Applu v roce 2011 ze společnosti Bowers & Wilkins a podle agentury Bloomberg zůstane v Applu jako Costellův poradce, protože se chystá do důchodu. V průběhu posledních dvou let Geaves pracoval na přepracování produktové řady AirPods.