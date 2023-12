První ohebné Apple produkty se blíží! Lví podíl na nich bude mít přímý konkurent

Zatímco celá řada technologických společnosti již svět svými ohebnými smartphony, tablety či laptopy dobývá nebo se o to alespoň snaží, Apple se v tomto směru stále drží zpět a využívá léty prověřenou „pevnou“ konstrukci. To by se však přeci jen mělo v následujících letech změnit, jelikož podle celé řady úniků na ohebných produktech přeci jen pracuje a rád by se jimi v budoucnu na trhu prezentoval coby nejlepšími ohebnými zařízeními svého druhu. A jak se zdá, jejich příchod je nyní opět o kousek blíž.

Podle asijského portálu The Elec se měl Apple dohodnout na spolupráci ohledně vývoje ohebných produktů se svým hlavním konkurentem ve formě jihokorejského Samsungu. Pokud se ptáte na to, proč zrovna s ním, odpověď je naprosto jednoduchá – jednoduše proto, že má na poli ohebných displejů a potažmo zařízení největší zkušenosti a jeho smartphony Galaxy Fold a Flip udávají dlouhodobě trend. Samsung má v současnosti budovat nový vývojový tým, který se bude zabývat právě vývojem speciálních ohebných panelů pro Apple produkty s tím, že jeho cílem je dosáhnout mimořádné kvality v kombinaci s maximální výrobní efektivitou (tedy jinými slovy minimálním množstvím vadných kusů, za které by Apple neplatil). Jak rychle se podaří podobná myšlenka dotáhnout do finále je nicméně v tuto chvíli zcela nejasné. V předešlých měsících jsme totiž hned několikrát viděli „zaručené termíny“, kdy měl Apple s představením ohebných produktů přijít, přičemž některé máme již dokonce za sebou. Zatím to však stále nevypadá, že by měl být podobný produkt na spadnutí.