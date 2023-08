Vyzkoušejte si, jaké by to bylo mít klasický či ohebný iPhone s Androidem

iPhony jsou už od svého prvopočátku spojeny s operačním systémem iOS, respektive iPhone OS v dobách zrodu tohoto telefonu. Jakákoliv myšlenka na to, jaké by asi bylo využívání Androidu na iPhonu, je tedy jen hříčkou fantazie, nežli něčím, co si lze na vlastní kůži vyzkoušet – tedy alespoň plnohodnotně. Neplnohodnotnou cestu totiž nabízí již nějakou dobu Samsung skrze svou webovou aplikaci pro iPhony, která se snaží prostředí Androidu na jejich displejích simulovat. A nyní posunul tuto zábavičku na další level.

O možnosti vyzkoušet si webovou verzi Androidu na iPhonu jsme vás na našem magazínu informovali již několikrát. Nyní však Samsung přišel s tím, že by možná nebylo úplně marné, kdyby umožnil jablíčkářům „spojit“ dva jejich iPhony v jeden a dopřát jim tak podobný zážitek, který si užívají majitelé ohebných smartphonů v čele s Galaxy Z Fold či Z Flip – o tom ale až později. I verze pro jeden iPhone totiž stojí za to a uživateli, který funguje jen s iOS dává velmi slušný vzhled do toho, jak se žije „na druhé straně barikády“. A nutno říci, že úplně špatné to rozhodně není, ba naopak. Android totiž dokázal za posledních několik let solidně dospět a i zatvrzelí jablíčkáři musí uznat, že

Samsung si však pro své příznivce připravil ještě jednu legrácku ve formě možnosti „propojit“ přes web dva iPhony tak, aby do jisté míry nasimulovaly fungování ohebných Galaxy Z Fold modelů. Propojení je díky skenování QR kódů otázkou několika málo vteřin, přičemž poté vám začnou takto propojené iPhony fungovat de facto jako jedno zařízení, přičemž každý iPhone představuje polovinu displeje Samsungu Galaxy Z Fold. Pokud vás tedy tento typ telefonů zajímá a máte dva iPhony po ruce, můžete tuto legrácku taky vyzkoušet.

Android na iPhone si můžete vyzkoušet zde