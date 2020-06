Jeden z nejuznávanějších leakerů prozradil, jak vypadá prototyp prvního ohebného iPhonu

O ohebném smartphonu z produkce společnosti Apple se spekuluje už dlouho, a detaily těchto spekulací se postupem času poměrně výrazně mění. Podle nejnovějších zpráv by ohebný iPhone mohl být vybaven duálním hlavním displejem, tedy dvěma samostatnými panely, které by měly být spojené odolným pantem. Tuto zprávu nedávno zveřejnil na svém twitterovém účtu leaker Jon Prosser, který údajně viděl prototyp tohoto telefonu.

Prosser ve svém tweetu dále dodává, že by se ohebný iPhone měl po designové stránce podobat iPhonu 11, měl by mít zaoblené hrany z nerezové oceli, a s největší pravděpodobností by neměl být vybaven výřezem v horní části hlavního displeje. Senzory pro Face ID by podle Prossera měly být umístěné na vnějším displeji skládacího smartphonu. Navzdory tomu, že půjde o dva oddělené displeje, by podle Prossera obě poloviny měly naprosto bezproblémově spolupracovat a komunikovat. „Nevypadá to, jako kdyby jen spojily dva telefony dohromady,“ píše Prosser. „Přestože se jedná o dva oddělené panely, při rozloženém displeji je vše plynulé a souvislé,“ dodává. Použití dvou displejů namísto jednoho dává z mnoha důvodů smysl. Tento systém by mimo jiné mohl být řešením jednoho z největších problémů, který je spojený se skládacími smartphony, a tím jsou následky ohýbání souvislého displeje.

Řadě lidí zatím připadá myšlenka skládacích smartphonů jako něco zvláštního, a jejich používání v každodenním životě si neumí příliš dobře představit. Odborníci ze společnosti Strategy Analytics ale předpovídají, že by prodeje skládacích smartphonů mohly v následujících několika letech překročit milník 100 milionů prodaných kusů. Společnost Apple si nedávno nechala patentovat mechanismus podobný tomu, který Prosser popisuje ve zmíněném tweetu. Jak to tak u patentů bývá, není vůbec jisté, zda bude mechanismus uveden do praxe – nezbývá tedy než čekat, jak vše nakonec dopadne.