Jakýmsi vrcholem designu jsou v dnešní době skládací smartphony. I když se to každému nelíbí, je fajn sledovat, jak se technologie posunula. Samozřejmě existuje i značné množství spekulací okolo skládacího iPhonu. Pokud se jej někdy dočkáme, zřejmě to nebude brzy. Pokud by ovšem vypadal jako v tomto konceptu, asi by se nikdo nezlobil. Posuďte sami.