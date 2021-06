Takto skvěle by mohl vypadat první ohebný iPhone

Ačkoli neexistují informace o tom, že by Apple měl v úmyslu v blízké budoucnosti představit skládací iPhone, vlastní několik patentových přihlášek a zahraniční zdroje tvrdí, že pár řešení testuje. Tak či onak, po neuvěřitelném boomu těchto smartphonů diskuze okolo nich utichá a dnes příliš novinek v těchto sektoru ani nevidíme. Na každý pád to rozhodně neznamená, že by skládací smartphone nebyl elegantním a praktickým řešením. Na další uživatelský koncept skládacího iPhonu se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem. Jak se vám líbí?