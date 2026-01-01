Vytiskněte si doma na 3D tiskárně dokonalou maketu prvního ohebného iPhone!

Není žádným tajemstvím, že se Apple na podzim letošního roku chystá světu představit svůj první ohebný telefon. Oficiálně sice tento svůj záměr zatím nepotvrdil, nicméně vzhledem k nepřebernému množství úniků informací se jedná už tak trochu o veřejné tajemství nežli o něco, nad čím má ještě smysl nějak zásadněji spekulovat. A jelikož jsou venku dokonce už i rozměry a design, kutilům nic nebrání v tom, aby si tento telefon již „osahali“, tedy minimálně skrze 3D makety.
Fotogalerie
Na internetu už jsou totiž volně dostupné soubory pro tisk na 3D tiskárnách, díky čemuž si tak můžete doma prototyp prvního ohebného iPhone v měřítku 1:1 vytisknout a vyzkoušet si, jak vám například sedí netradiční poměr stran v ruce. My v redakci to už mezi svátky vyzkoušeli a musíme uznat, že se jedná o poměrně zajímavý zážitek, na který bude třeba nějaké to zvykání. Pokud se ale Applu povede perfektně optimalizovat iOS v čele s multitaskingem pro potřeby ohebných displejů, dost možná nás čekají opravdu velké věci.
Soubory pro 3D tisk naleznete zde