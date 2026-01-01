Zavřít reklamu

Vytiskněte si doma na 3D tiskárně dokonalou maketu prvního ohebného iPhone!

Vše o Apple
Jiří Filip
Není žádným tajemstvím, že se Apple na podzim letošního roku chystá světu představit svůj první ohebný telefon. Oficiálně sice tento svůj záměr zatím nepotvrdil, nicméně vzhledem k nepřebernému množství úniků informací se jedná už tak trochu o veřejné tajemství nežli o něco, nad čím má ještě smysl nějak zásadněji spekulovat. A jelikož jsou venku dokonce už i rozměry a design, kutilům nic nebrání v tom, aby si tento telefon již „osahali“, tedy minimálně skrze 3D makety.

IMG 1871 IMG_1871
IMG 1868 IMG_1868
Bambu Screenshot Bambu Screenshot
IMG 1867 IMG_1867
IMG 1884 IMG_1884
IMG 1885 IMG_1885
IMG 1869 IMG_1869
Na internetu už jsou totiž volně dostupné soubory pro tisk na 3D tiskárnách, díky čemuž si tak můžete doma prototyp prvního ohebného iPhone v měřítku 1:1 vytisknout a vyzkoušet si, jak vám například sedí netradiční poměr stran v ruce. My v redakci to už mezi svátky vyzkoušeli a musíme uznat, že se jedná o poměrně zajímavý zážitek, na který bude třeba nějaké to zvykání. Pokud se ale Applu povede perfektně optimalizovat iOS v čele s multitaskingem pro potřeby ohebných displejů, dost možná nás čekají opravdu velké věci.

Soubory pro 3D tisk naleznete zde

iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.37.57 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.37.57
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.07 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.07
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.15 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.15
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.22 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.22
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.30 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.30
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.39 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.39
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.51 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.51
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.00 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.00
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.20 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.20
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.29 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.29
Zdroj
