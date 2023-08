Applu unikla fotka dílů iPhonů 15 Pro!

S blížícím se představením nové generace iPhonů budeme jako již tradičně svědky přibývajícího množství nejrůznějších úniků informací, které nám tyto novinky poodhalí hezky s předstihem. O jeden poměrně velký únik se před malou chvílí postarali leakeři vystupující pod přezdívkami @lipilipsi a @John011235, kteří na svých twitterových účtech sdíleli díly pro iPhony 15 (Pro). Řeč je konkrétně o USB-C portech s konektory a úchyty pro montáž do telefonu. Snímek si můžete prohlédnout níže v galerii.

Pokud se ptáte na to, proč je designově uspořádání flexibilních plošek a spojů za portem u každého dílu rozdílné, je to jednoduše proto, že každý iPhone je poskládán vzhledem k různým velikostem i použitým technologiím mírně jinak, čemuž je logicky třeba přizpůsobit i tvar komponentů jako takových. Bílý USB-C port by měl být pro klasický iPhone 15, ten s popisem 15 PLS pro model 15 Pro a konektor s popisem 15 PM pak samozřejmě pro iPhone 15 Pro Max. Poměrně úsměvné je pak to, že ačkoliv volali jablíčkáři po nasazení USB-C portů dlouhé roky, Apple se k tomuto kroku odhodlal až, když mu přechod nařídila svým usnesením Evropská unie. Kdyby se tak nestalo a jednotné nabíjecí porty by odhlasovány nebyly, je pravděpodobné, že by Apple i nadále využíval Lightningy namísto USB-C.

Pravdou nicméně je, že za krok Evropské unie můžeme být ve výsledku vděčni a to hned z několika důvodů. USB-C je totiž ve výsledku daleko lepším portem z hlediska konektivity s nejrůznějším příslušenstvím v čele s nabíječkami pro MacBooky či iPady, ale je taky oproti Lightningu založeném na standardu USB 2.0 podstatně rychlejší – tedy minimálně to, co použije Apple v řadě 15 Pro. USB-C v základních iPhonech 15 má být totiž rychlostně na stejné úrovni jako nynější Lightningy, což je celkem škoda. Univerzálnost a tedy i skvělou využitelnost s USB-C příslušenstvím však budou iPhony 15 (Pro) sdílet a to je ve výsledku hlavní. A jak vnímáte přechod na USB-C vy?