Vzpomínky na Apple: Apple USB Mouse alias legendární puk

Apple USB Mouse zná snad každý, kdo se o Apple zajímá a mnoho z našich čtenářů jej pak znají z vlastních zkušeností, protože jej bohužel museli používat. Slovo bohužel je zde nasnadě, protože Apple USB Mouse nebo také Apple Hockey puck, jak se myši přezdívalo, je jedním z nejkontroverznějších produktů v historii Applu.

Myš totiž byla v některých věcech špičková a řadu let ji žádná jiná nepřekonala, ovšem v roce, kdy vstoupila na trh bylo jedno tlačítko již žalostně málo i pro milovníky Mac OS X a její miniaturní velikost nesedla rozhodně každému. Pojďme se podívat z blízka na jednu z nejzajímavějších myší v historii, kterou Apple představil na konci devadesátých let.

Apple USB Mouse byla představena světu jako součást balení nových iMaců v roce 1998 a během následujících dvou let ji Apple přibaloval ke všem svým počítačům. O tom, že se jedná o jednu z nejhorších myší v historii společnosti svědčí například fakt, že zatím co Apple USB Mouse byla vyráběna pouze dva roky, současné Magic Mouse je s námi již jedenáct let.

I když výroba netrvala dlouho, dokázal Apple přijít s neuvěřitelnými sedmi barevnými variantami, které vycházely z barev samotných iMaců G3, ke kterým byly myšy přibalovány. Jednalo se o barvy Bondi Blue, Blueberry, Strawberry, Grape, Lime, Tangerine a Graphite. Apple tak zcela změnil svou dosavadní politiku a poprvé představil barevnou myš a rovnou se zcela netradičním designem. Bohužel právě design byl kámen úrazu. Myš skutečně nejvíc připomíná hokejový puk, ale i ten je oproti ní větší. Samotná Apple USB Mouse je zhruba o polovinu menší než současná Magic Mouse a v ruce jste ji drželi skutečně jen konečky prstů, a to konkrétně palcem, prsteníčkem a prostředníčkem, kterým jste mohli klikat na jediné tlačítko, na to jste ale mohli klikat také ukazováčkem.

Design byl skutečně tak nepodařený, že vznikla hned trojice příslušenství s názvy iCatch , Unitrap a Shell. Jejich cílem bylo pouze změnit tvar myši na eliptický a stačilo je na myš nacvaknout, abyste si měli kam položit ruku. Tlačítko zabírá zhruba třetinu povrchu celé myšky a jeho klikání je hodně hlasité, zhruba dvojnásobně oproti zvuku, který vydává při klikání Magic Mouse. Zpracování samotné myšky je navzdory tomu, že je kompletně z plastu na té nejvyšší úrovni.

Novinkou, která provází i samotný název myši je USB port, který Apple použil poprvé ve své historii u myši. Vystřídal tak konektor ADB, kterému jsme se více věnovali v souvislosti s Apple Bus Mouse. Právě USB port však znamenal další problém, který se myšky týkal. Apple totiž vsadil extrémně krátký usb kabel, který byl určen k připojení do klávesnice, jenž sloužila také jako USB Hub. Připojit myš přímo do počítače bylo velmi složité právě díky krátkému kabelu.

Abychom se však nevěnovali pouze negativům, je pár věcí, které jsou na Apple USB Mouse skutečně působivé, a to nejen z pohledu konce devadesátých let, ale dokonce i z dnešního pohledu. Všechny souvisí se zcela perfektním zpracováním, které je řekl bych na vyšší úrovni, než je tomu u myší od Applu dnes. Osobně jsem puk používal před mnoha lety, ale i tak byl již na tu dobu deset let starý. Navzdory tomu fungoval jako nový a jeho kliknutí bylo stále stejné jako když mám nyní před sebou zcela novou myš, ještě zabalenou. Kliknutí je výrazné, a i když je hlasitost vysoká, je to kompromis za skutečně dobrý pocit, který se vám dostává při klikání.

Další perfektní věcí je neskutečná přesnost. I když používá myš stále mechanickou kuličku ve své spodní části a nikoli optický senzor, je neuvěřitelně přesná. Jedná se o myš, se kterou můžete jezdit po jednotlivých pixelech a pokud hledáte možnost, jak se ve Photoshopu navigovat skutečně přesně, je legendární puk zajímavou volbou i v dnešní době, jeho přesnost je totiž neuvěřitelná, navíc díky USB jej můžete používat i dnes.

Zajímavostí je, že i když jsem se skutečně hodně snažil při hledání myšky od své sbírky, nikde jsem nenašel myš v nějakém jiném balení než v zataveném plastovém sáčku. Myš se totiž prodávala pouze jako příslušenství pro iMac a jediné oficiální balení, které se mi podařilo dohledat byla krabice, ve které byla myš, dokumentace, CD a klávesnice právě k iMacu G3. Samotná myš v krabici se dle toho, co se mi podařilo najít neprodávala a pokud ano, budu rád, když do komentáře pošlete odkaz na fotografii, ve které je krabička k této myši. Jediná možnost, jak koupit originálně zabalenou myš je koupit kus, který byl určen pro servisy, jenž se dodával zatavený v igelitovém sáčka.

Pokud byste si chtěli myš vyzkoušet nebo zařadit do sbírky, jedná se o jednu z nejlevnějších historických myší od Applu. Za kousky v dobrém stavu zaplatíte okolo 15 dolarů, mě se podařilo koupit zcela nový, originálně zabalený kus za cenu 28 dolarů. Rád bych vás také poprosil o schovívavost, co se fotografií v tomto článku týká. Vzhledem k tomu, že mám jako jeden z mála na světě myš zatím nepoužitou a originálně zabalenou, nechtěl jsem ji kvůli fotografiím rozbalovat. Věřím, že na internetu případně najdete tisíce zajímavých fotografií Apple USB mouse a děkuju za pochopení.