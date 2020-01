Vzpomínky na Apple: Apple Desktop Bus Mouse

V minulém dílu Vzpomínek na Apple jsme se podívali na nádhernou Apple Pro Mouse, která se stala symbolem a ikonou designu společnosti Apple na dlouhé roky. Tentokrát půjdeme ještě víc do minulosti a představíme si Apple Desktop Bus Mouse, kterou se mi podařilo získat v rámci aukce ještě zabalenou, nikdy nepoužitou a jedná se tak o celkem raritní kousek do sbírky.

Zatímco Apple Pro Mouse byla ikonickým produktem, Apple Desktop Bus Mouse je zcela jiná. Její design totiž v žádném případě neosloví lidi tak, jako v případě následovníků této myši, ale o to zajímavější je z hlediska techniky. Jedná se totiž o kousek, který přinesl zcela nové rozhraní pro připojení periférií a mnohem víc než o samotnou myš šlo Applu o technologii. Pojďme se na ni podívat detailně na následujících řádcích.

Mimochodem, pokud jste si někdy říkali, zda to Apple nepřehání s ekologií a s minimalismem balení svých nových produktů, pak věřte, že nepřehání. Při pohledu na produkty a jejich balení v devadesátých letech vám totiž okamžitě dojde, že Apple bude muset balit minimalisticky vše, co vyrobí, ještě nejmíň dalších tisíc let, aby odčinil to, jakým způsobem plýtval místem a materiály ve svých začátcích.

Fotogalerie Apple Desktop Bus mouse Desktop bus mouse Apple Desktop bus mouse krabice Apple bus mouse box 1988 +9 Fotek Apple desktop bus mouse 1986 Apple Desktop bus mouse box Apple Desktop bus mouse obal Krabice Apple desktop bus mouse Apple bus mouse box included Apple bus mouse Apple bus mouse and mouse Apple bus mouse and puk mouse Vstoupit do galerie

Samotná myš je totiž v krabici větší, než ve které si dnes kupujete MacBooky nebo iPady Pro. Velkou papírovou krabici vyplňuje obrovský kus plastu s výliskem na samotnou myš, která je jen o něco málo větší, než aktuální Magic Mouse a balení Magic Mouse by se do krabice od Apple Bus Mouse vešlo zhruba dvacet. Samotná myš je dále zabalena v pevném igelitovém sáčku. Pokud jste sběratelé a líbí se vám design balení, který Apple používal na začátku devadesátých a na konci osmdesátých let, pak je Apple Bus Mouse něco, co vám rozhodně nesmí ve vaši sbírce chybět.

Krabice pak milovníky Applu potěší i tím, že kromě roku 1988 a faktu, že výrobce je Apple Computer, nese informaci o tom, že byla myš sestavena v USA. Jedná se tedy o produkt z doby, kdy ještě Apple neuvažoval nad tím, že by dokázal výrobu přenechat zcela jiným externím firmám tak jak je tomu dnes. Další zajímavostí je pak označení produktu na krabičce v sedmi různých jazycích. Dnes již zkrátka vidíte Magic Mouse a na nějaké překlady typu Maus, Souris nebo Muis můžete zapomenout.

Design Apple Bus Mouse se jen nepatrně liší od designu Apple Mouse IIc, který vychází z Macintosh Mouse z roku 1984. Design však nebyl tím, co bylo u Apple Bus Mouse hlavní novinkou. Ergonomie upřímně v té době Applu příliš neříkala a tak jste v ruce drželi krabičku. Tím hlavním, co tato myš v roce 1986 přinesla, bylo připojení ADB (Apple Desktop Bus). Apple uvedl myš Apple Desktop Bus Mouse v roce 1986 a dodával ji spolu s Apple IIGS až do roku 1992. ADB bylo poměrně zajímavé řešení, kterým Apple připojoval nízkorychlostní zařízení k počítačům a bylo poprvé uvedeno na trh jako součást počítače Apple IIGS právě v roce 1986 a prvním zařízením kompatibilním s tímto rozhraním byla klávesnice a myš Apple Bus Keyboard a Apple Bus Mouse.

Cílem rozhraní bylo připojit klávesnici a myš bez nutnosti tyto periférie vzájemně propojit a vynechat další rozbočovače nebo zařízení, která by stála mezi myší, klávesnicí a základní deskou počítače. Jednalo se v podstatě o obdobu PS/2 konektoru, který používala platforma PC. Rozhraní však stihl na konci devadeástých let stejný osud jako již zmíněné PS/2. Postupně jej Apple nahradil portem USB a poslední počítače s Apple Desktop BUs portem byly vyrobeny v roce 1999. Ještě v roce 2000 však některé modely Macu disponovali tímto portem v pdoboě interní sběrnice.