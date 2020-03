Vzpomínky na Apple: Apple Bus Mouse II: První ergonomická myš od Applu

V minulém dílu vzpomínek na Apple myšky jsme se podívali na Apple Bus Mouse první generace. Dnes se tedy logicky nabízí možnost podívat se na její druhou a zároveň poslední generaci. Od minule již víte, že tím hlavním, co první generace ADB Mouse přinesla bylo právě připojení přes port ADB. Jednalo se o poměrně zajímavé řešení, kterým Apple připojoval nízkorychlostní zařízení k počítačům a které bylo poprvé uvedeno na trh jako součást počítače Apple IIGS právě v roce 1986. Prvním zařízením kompatibilním s tímto rozhraním byla jen pro zajímavost klávesnice a myš Apple Bus Keyboard a Apple Bus Mouse.

Druhá generace Apple Desktop Bus Mouse, o které se budeme bavit dnes, přinesla zcela zásadní změnu, kterou Apple používá v upravené podobě dodnes. Vůbec poprvé v historii Applu se totiž myš zaoblila a její ostré hrany připomínající kostku mýdla nahradily pro zápěstí mnohem pohodlnější oblé tvary, které se používají u drtivé většiny myší dodnes – i poslední verze Magic Mouse z nich vychází. Apple v podstatě změnil design svých myší v historii pouze třikrát. Z ostrých tvarů přešel do tvarů zaoblených, ze kterých si udělal odbočku do Apple USB mouse známé také jako puk, aby se k zaobleným tvarům opět vrátil.

Zatímco první generace Apple Desktop Bus Mouse přišla na trh v roce 1986 a Apple ji dodával ke všem počítačům až do roku 1993, kdy ji nahradila právě její druhá generace, jenž vydržela na trhu až do roku 1998. Apple Bus Mouse II byla první myší a vůbec první vstupní periférií od Applu, jenž byla k dispozici také v černé barvě. Apple nabídl černou barvu pro zákazníky Macintosh TV a Performa 5420, které byly také černé a myš k nim skvěle ladila.

Fotogalerie Steve Wozniak mys Apple Bus mouse wozniak Wozniak bus mouse Apple Bus mouse cable +12 Fotek wozniak mys woz signed Steve Wozniak bus mouse signed Steve Wozniak Apple Bus mouse podpis Apple Macintosh bus mouse signatured by wozniak Apple BUS Mouse II Apple Bus mouse II macintosh Apple Bus mouse 2 Apple bus mouse 2 Woz signed Apple Bus mouse 2 detail Vstoupit do galerie

Jak již bylo řečeno, design této myši byl tím nejpodstatnějším, co přinesla a také tím, co se v myších od Applu odráží dodnes. Pojďme se na něj tedy podívat trochu podrobněji. Zatímco předchozí myši měly pevné tělo, ve kterém bylo tlačítko, tato myš používá jako tlačítko celou svou přední část. Tělo celé myšky se skládá pouze ze tří částí, a to ze spodního kusu, na kterém je vrchní zadní část a přední klikatelné tlačítko, jenž tvoří zhruba jednu třetinu délky myši. Tlačítko umožňuje pochopitelně pouze jeden klik a senzory snímající tlak prstů na levou nebo pravou stranu tak jak tomu bylo mnohem později u Mighty Mouse byste v roce 1993 hledali marně. Pro vyvolání sekundárních možností při kliknutí bylo nutné podržet určitou klávesu na klávesnici a kliknout, díky čemuž došlo k vyvolání kontextového menu nebo funkce.

Myš má zhruba 40 centimetrů dlouhý kabel, pomocí kterého se připojuje do již zmíněného ADB rozhraní. Jedná se samozřejmě o velmi jednoduchou kuličkovou myš, kde dvojice koleček snímá otáčení kuličky a tím vyhodnocuje, jakým způsobem se pohybuje kurzor po obrazovce. Kuličku je možné z myšky vyjmout otočením spodního krytu a vyčistit nejen ji, ale také dvojici koleček sledujících její pohyb. Pro lepší skluz po podložce je myška vybavena dvojicí gumových částí, které se fakticky dotýkají podložky a tělo myšky je položeno na nich. Myš je poměrně těžká. Pro milovníky těžkých myší, které spolehlivě snímají i ty nejmenší pohyby se tedy jednalo o velmi dobrou volbu.

Apple Bus Mouse II v podstatě definovala tvar a vzhled myší tak, jak je známe dnes. Bohužel pokud byste si ji chtěli sami vyzkoušet, musíte mít počítač s funkčním ADB portem, tedy počítače od Macintosh II, přes Beige G3 až po Apple IIGS. Ačkoli se konektor může zdát podobný s PS2 portem, který je dnes již víceméně také raritou, kompatibilní s ním není a na počítači s PS2 si myš nevyzkoušíte. Pro sběratele je pak myška k sehnání okolo 15 až 20 dolarů na Ebay nebo za 25 dolarů přímo ze stránek signedbywoz i s podpisem Steva Wozniaka. Větší parádu na poličce rozhodně udělají modely jako USB Mouse (puk), Apple Pro mouse a další. Myška je tedy vhodná spíše pro ty, kteří chtějí mít všechny Apple myšky a nebo obdivují průkopníka v oblasti designu, jenž známe do dnes.