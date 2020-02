Vzpomínky na Apple: Mighty Mouse s věčně špinavou kuličkou

Když jsem začal shánět do sbírky Mighty Mouse, ani ve snu by mě nenapadlo, že se mi ji podaří koupit jako zcela novou přímo z jednoho tuzemského eshopu. Ten měl skutečně na skladě jeden kousek z roku 2007, který dlouhých 13 let čekal na svého majitele a jeho cena se postupně snižovala, až se dostala na zhruba 20€. Náhoda je blbec a já naštěstí předtím než jsem hledal na eBay, zamířil na české srovnávače cen a jen ze srandy napsal Mighty Mouse. Díky tomu mám jeden originálně zabalený kousek a druhý kousek, který jsem pro dnešní článek rozbalil, nafotil a vyzkoušel.

Apple Mighty Mouse byla pro spoustu našich čtenářů vůbec první myší od společnosti Apple a i já jsem díky ní poměrně rychle po přechodu na Mac nahradil průhlednou Apple Pro Mouse. Většina si jistě ještě živě vzpomene na legendární 360stupňovou kuličku umožňující scrollování, stejně jako na neskutečné peripetie při jejím čištění. Pojďme se tedy podívat na Apple Mighty Mouse, přímou předchůdkyni dnešní Magic Mouse.

Pokud se vám zdá, že na svou Magic Mouse, kterou máte patrně nyní na stole, koukáte již zatraceně dlouho, pak věřte, že uživatelé Mighty Mouse se na ni mohli dívat ještě déle. Mighty Mouse je totiž nejdéle prodávanou myší společnosti Apple, která bylo na trh uvedena 2. srpna 2005 a definitivně ji Apple odstranil ze svého online obchodu až 5. června 2017. Naopak její bezdrátová verze, označovaná jako Mighty Mouse Wireless zažila poměrně jepičí život. Apple ji představil v roce 2006 a v roce 2009 ji 20. října vystřídala dodnes prodávaná Magic Mouse ve své první generaci. Apple tedy dlouhých 8 let prodával bok po boku Mighty Mouse a Magic Mouse.

Mighty Mouse byla pro Apple skutečnou revolucí. Jednalo se totiž o první myš v historii Applu, která disponovala dvojicí tlačítek. I když se to z dnešního pohledu může zdát neuvěřitelné, Apple si skutečně vystačil dlouhých 22 let od uvedení Apple Lisa až po uvedené Mighty Mouse s jedním jediným tlačítkem. Kromě dvojice tlačítek se konala ještě další revoluce v podobě miniaturního trackballu, který umožňoval 360 stupňové scrollování. Jedná se také o první myš, která oficiálně podporovala nejen Mac OS X a to minimálně ve verzi Mac OS X 10.4.2, ale také Windows a to konkrétně Windows 2000 a XP. Zajímavostí je, že i dnes, pokud Mighty Mouse připojíte k poslední verzi MacOS, objeví se vám nabídka na nastavení této myšky stejně jako v roce 2005.

Myš je velmi lehká. Na dnešní dobu, kdy existuje řada myšek, do kterých se přidávají závaží a můžete si jejich váhu uměle navyšovat, by mnoha lidem připadala až příliš lehká. Kabel byl opět primárně určen pro připojení do klávesnice nebo iMacu, je tedy stejně jako u Apple Pro Mouse krátký.

Samotná myš měla v podstatě čtveřici tlačítek. Kromě pravého a levého, které však nejsou viditelné a fungují na základě toho, na které straně myši kliknete stejně jako u Magic Mouse, byla k dispozici také boční tlačítka. Respektive jedno boční tlačítko, protože stisk pravého nebo levého bočního tlačítka udělal vždy stejnou odezvu. Myš mela zkrátka pro tato dvě boční tlačítka jen jeden senzor a tlačítka sloužila primárně na vyvolání funkcí jako je Dashboard nebo Exposé, případně na přepínání mezi jednotlivými virtuálními plochami. Posledním tlačítkem pak byl samotný trackball, který také fungoval jako samotné tlačítko.

Trackball poskytoval možnost scrolování horizontálně, stejně jako vertikálně. Povolit jste však mohli také 360stupňový scroll, který pak umožňoval pohybovat se například v Preview stejně, jak to dnes znáte z Trackpadů nebo Magic Mouse. Ve své době se tedy jednalo o vskutku impozantní technologii, která usnadnila práci nejen při klasickém prohlížení fotografií nebo webu, ale také například ve Photoshopu a dalších aplikacích. Samotný trackball navíc fungoval jako samostatné tlačítko, kterým šlo jednak potvrzovat jako třetím tlačítkem, ale také jste si mohli nastavit, co se stane po jeho stisku ve Finderu. Defaultní nastavení přitom vyvolalo funkci Dashboardu.

Bohužel myš trpěla dvojicí problémů, které znesnadňovaly pohodlnou práci. Zatímco problém se špiněním trackballu byl celkem pochopitelný a každý kdo kdy používal klasickou kuličkovou myš jej dokázal akceptovat, druhý problém byl výrazně nepříjemnější při běžné práci. Zmínil jsem, že Mighty Mouse byla první myší od Applu s dvěma tlačítky? No, tlačítka sice měla dvě, ale senzor pro tato dvě tlačítka byl jen jeden. To v praxi znamenalo, že díky kapacitnímu senzoru, který ještě v té době nebyl zdaleka tak dokonalý, bylo nutné, aby se myši dotýkal vždy jen jeden prst. V opačném případě totiž bylo celkem jedno, zda jste stiskli pravou nebo levou stranu myši, vždy byl klik vyhodnocen jako kliknutí levým tlačítkem.

Abyste mohli použít pravé tlačítko, museli jste levý prst z myši zvednout a poté použít stisk na pravé straně. Pokud se zamyslíte nad tím, jak běžně držíte a používáte svou myš, pak jistě uznáte, že používání pravého tlačítka u Mighty Mouse byl v podstatě nesmysl, který vás nutil k neustálé prstové akrobacii.

Co se problému se špinění trackballu týká, živě si ještě vzpomínám, jak jsem psal návod na jeho čištění. Apple totiž sice přišel na revoluční způsob, jak dříve než se v Magic Mouse objevila dotyková ploška nahradit tuto technologii pomocí malé kuličky, ale nedokázal vyřešit problém se špínou. Ta se hromadila na kuličce a na spodních senzorech kuličky, které fungují stejně jako v případě klasické kuličkové myši. Nejlepší způsob čištění pak spočíval v ustřižení tenkého, dlouhého proužku izolepy a jeho namotání do vnitřního prostoru pod kuličku tak, že se na ni nalepila špína. S tímto problémem navíc soupeřil téměř každý a i ti nejvíc hygieničtí jedinci museli čas od času myš vyčistit, aby trackball nadále fungoval.