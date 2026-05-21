Nové nano USB-C adaptéry od Cubenest s výkonem až 100 W, které strčíte do kapsy

Kdo někdy balil batoh na pracovní cestu nebo na dovolenou, tak ví, jak nepříjemně velká je originální Apple nabíječka k MacBooku. Kvádrová bílá kostka se sice tváří nevinně na stole, ale v batohu zabírá místo i váhu, které byste raději věnovali něčemu jinému. Česká značka Cubenest na tento problém odpovídá novou řadou Nano GaN USB-C adaptérů– čtyřmi modely, které jsou znatelně menší, ale výkonem za originálními nabíječkami nijak nezaostávají.
GaN, PD 3.2 a ochrana na každém kroku: co se skrývá uvnitř?
Tradiční nabíječky používají křemíkové součástky, které generují obrovské množství tepla a potřebují robustní tělo na chlazení. Cubenest Nano GaN adaptéry staví na pokročilé GaN technologii, která pracuje na vyšších frekvencích, produkuje méně tepla a zvládá stejný – nebo vyšší – výkon v malé krabičce.
Kromě toho všechny modely (kromě N1D45) disponují Power Delivery 3.2, moderním standardem, který umožňuje dynamické nabíjení až 100 W s přesnějším řízením výkonu. Adaptéry rovněž využívají dynamické nabíjení AVS & DPS, které se aktivně přizpůsobuje potřebám vašeho zařízení a zajistí rychlé, bezpečné a šetrné nabíjení.
Každý model je vybaven pokročilou ochranou: před zkratem, přepětím, přetížením a přehřátím zajišťuje bezpečné používání každý den.
Čtyři modely až o 75% menší než originály od Apple
Cubenest představují 4 modely a liší se podle počtu portů a maximálního výkonu. Rozměrově všechny modely sdílejí čtvercovou základnu 3,5 × 3,5 cm a liší se pouze výškou:
N1D45 (499 Kč) – Jednoportová nabíječka s výkonem 45 W a rozměry pouhých 3,5 × 3,5 × 3 cm. Je o 75 % menší než srovnatelná Apple nabíječka. Ideální volba pro každodenní nošení s iPhonem nebo iPadem.
N1D65 (599 Kč) – Také jednoportová, tentokrát 65 W a výška 3,5 cm. MacBook Air M2 nabije na 50 % za přibližně 30 minut – to je číslo, které Apple udává i pro svůj vlastní 67W adaptér, jenž je ale výrazně větší a stojí 1 490 Kč.
N2D65 (699 Kč) – Dva USB-C porty, celkový výkon 65 W, výška 4,2 cm. Když potřebujete nabít zároveň iPhone a iPad nebo MacBook a AirPods, nemusíte hledat druhou zásuvku.
N2D100 (949 Kč) – Vlajková loď řady. Dva porty, 100 W, stejná kompaktní základna. MacBook Pro M4 nabije na 50 % za 30 minut. To je výkon, který dříve vyžadoval velký cihlový adaptér.
Cubenest je česká značka, která se na nabíjecí příslušenství zaměřuje dlouhodobě, a řada Nano GaN USB-C adaptérů ukazuje, že ví, co dělá. Čtyři modely pokrývají škálu od základní každodenní nabíječky po výkonný dvouportový adaptér pro náročné uživatele – a všechny se vejdou do dlaně.
