iPhone 15 a 15 Plus oficiálně odhalen! Co vše je nového a kolik stojí?

iPhone 15 a 15 Plus se po měsících nejrůznějších spekulací konečně stávají realitou! Před pár sekundami je totiž Apple světu oficiálně na své Keynote odhalil coby novou verzi jeho základních „patnáctkových“ iPhonů. A nikoho nenechal na pochybách, že to s touto řadou myslí i nadále vážně a nehodlá se zaměřovat jen na řadu Pro. Co tedy novinky přináší?

iPhone 15 vzhled

Bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že veškeré spekulace ohledně vzhledu iPhonů 15 a 15 Plus se bezezbytku naplnily. Dočkali jsme se tedy iPhonů vzhledově velmi blízkým těm, na které jsme si v předešlých letech zvykli s tím rozdílem, že jejich hrany jsou nikoliv ostré, ale mírně zaoblené u krajů, díky čemuž by se měl telefon lépe držet v ruce. Novinky jsou k dispozici v modré, růžové, žluté, zelené a černé. Jako již tradičně jsou tvořeny kombinací kovu – konkrétně hliníku – a skla, přičemž na přední straně naleznete OLED displej s Dynamic Islandem, který Apple poprvé ukázal v loňském roce u iPhonů 14 Pro. Na boční straně je pak k dispozici i nadále klasický přepínač hlasitosti. Záda telefonu jsou nově matná, přičemž na přední i zadní straně je dle slov Applu technologie Ceramic Shield, který by mu měl zajišťovat vysokou odolnost.

iPhone 15 displej

Apple se u novinky zaměřil taktéž na displej. Telefon dostal do vínku konečně Super Retina XDR panel se špičkovým jasem 1600 nitů, špičkovým venkovním jasem 2000 nitů a celkově 2x vyšším jasem než u iPhonů 14.

iPhone 15 fotoaparát

Hlavní širokoúhlý fotoaparát nově nabízí 48MPx senzor, čímž se srovnává s s řadou Pro. Díky mezigeneračně většímu čipu by pak měl telefon zvládat lépe fotit i při zhoršených světelných podmínkách, což je rozhodně pozitivní. Skvělé je pak to, že díky 48MPx se iPhone 15 naučí de facto optický zoom, jelikož ze 48MPx fotek bude „vyřezávat“ dvojnásobně přiblížené snímky s kvalitou optického zoomu. Co se pak týče sekundárního ultraširokoúhlého fotoaparátu, ten má i nadále „jen“ 12MPx, nicméně i zde slibuje Apple citelné zlepšení kvality díky lepšímu senzoru schopnému pojmout více světla a tedy i detailů.

Například focení portrétu by se mělo díky novým fototechnologiím dostat na zcela novou úroveň. To proto, že Apple díky AI naučil fotit portréty na širokoúhlý objektiv i bez aktivního režimu portrét, díky čemuž se tak stane jeho focení jednoduší. Takto vyfocený portrét pak nabízí i možnosti rozostření a obecně vše, na co jsme byli doposud zvyklí po aktivaci tohoto módu.

iPhone 15 výkon

Telefon pohání čip A16 Bionic s 6jádrovým CPU a 6jádrovým GPU, který mu zajišťuje velmi dobrý výkon v kombinaci s minimální energetickou náročností. Obecně se ale dá říci, že zde nemá smysl očekávat žádný velký zázrak – jedná se totiž ve výsledku o tentýž čip, který tepal v iPhonech 14 Pro loni. Výkonnostně na tom tedy budou telefony +- stejně.

iPhone 15 a čip U2 a satelitní konektivita

Apple nasadil do novinky druhou generaci jeho ultraširokopásmového čipu U2, díky které je místní hledání citelně rychlejší, ale co je možná ještě zajímavější, umožňuje ještě přesnější vyhledávání, což je rozhodně skvělá zpráva. Ještě zajímavější je ale to, že se přes čip lze po schválení „připojit“ k cizím zařízením a nechat se k nim navigovat, což se může hodit v případě, že se člověk potřebuje s někým najít na rušném místě.

Zapracovalo se i na satelitním SOS, které je nově podstatně využitelnější, jelikož u něj lze lépe záchranným složkám sdělit, co se vlastně děje. Satelitní SOS je navíc integrováno i do aplikace Najít. Zde se nicméně sluší dodat, že v ČR zatím tato služba k dispozici není, takže v tomto směru máme stále na co čekat.

iPhone 15 USB-C

Potvrdily se i spekulace ohledně nasazení USB-C, které bude u iPhonu podporovat dle očekávání nabíjení, synchronizaci dat, poslech hudby či přehrávání videa. Zajímavé je pak to, že USB-C umožní iPhonům energii i „sdílet“, díky čemuž tedy bude možné například nabít AirPods, avšak jen kabelovou cestou. Mimochodem, při prezentaci byly ukázány i AirPods Pro s USB-C konektorem, čímž Apple potvrdil jejich brzký příchod.

iPhone 15 kvalita hovorů

Kvalita zvuku pro hovory byla aktualizována s pokročilejším modelem strojového učení, který upřednostňuje váš hlas. Chcete-li hlasitost a zřetelnost, vyberte možnost Izolace hlasu a iPhone vás dokáže dokonale odfiltrovat od okolí, takže vás protistrana perfektně uslyší.

iPhone 15 cena

Americká cena iPhonů 15 a 15 Plus je nastavena na 799 dolarů, respektive 899 dolarů. Do prodeje zamíří telefony v pátek 22. září, přičemž předobjednávky na ně odstartují tento pátek – tedy 15. září. Kolik si za ně bude Apple účtovat na našem trhu nicméně zatím nevíme, jelikož má stále vypnutý Online Store, který by ceny odhalil.