Mapa požárů: Podívejte se, kde všude v Evropě hoří

Požáry nejsou v letních měsících kvůli vysokým venkovním teplotám ničím neobvyklým. Letošek se však zdá, že je jejich intenzita přeci jen vyšší než tomu bylo v předešlých letech. Zejména zprávy z řeckého Rhodosu či jihu Itálie nejsou vůbec dobré a bohužel se zdá, že dobré ani v nejbližší době nebudou. To je však problém pro mnohé dovolenkáře, kteří mají právě do těchto destinací namířeno na dovolenou. Pokud patříte mezi ně i vy, či zkrátka jen chcete vědět, kde všude v Evropě právě plápolají větší lesní požáry, můžete se na to, jak to s požáry v Evropě nyní vypadá, podívat skrze Evropský informační systém o lesních požárech.

Jedná se o jednoduše zpracovanou webovou aplikaci, která vám na mapě zobrazí skrze červené a oranžové tečky místa, kde právě hoří. Vy si tak díky tomu můžete udělat dobrý obrázek o současné situaci, ale díky možnosti navolit si v aplikaci i starší data můžete zjistit, jak se požáry šířily a tedy hypoteticky odvodit, zda se mohou šířit směrem vaší potenciální dovolené či jste zřejmě v bezpečí. Kromě již probíhající požárů si lze na mapě zobrazit ale třeba i to, kde zrovna hrozí riziko požáru, respektive jak vysoké je v dané oblasti, což se může taktéž kdekomu hodit.

Mapu požárů si můžete prohlédnout zde