Apple pomůže v boji proti lesním požárům v Kalifornii další finanční injekcí

Rok 2020 je rozhodně jedním z nejhorších za poslední dobu. I když opomeneme pandemii koronaviru a problémy s ní spojené, stále tento rok nabízí značné množství jiných katastrof, a to je teprve září. Jak jistě víte, v současné době zuří v Kalifornii a Oregonu ohromné lesní požáry. Děje se tak od srpna, kdy blesková bouře vyvolala 367 požárů. Notně k této smutné skutečnosti rozhodně přispěla i obrovská vedra.

Jak už to bývá, podobné katastrofy vyvolávají mezi lidmi vlnu solidarity, a tak finanční dary na sebe nenechaly dlouho čekat. S pomocí přispěchává i Apple, jelikož Tim Cook na Twitteru oznámil, že společnost plánuje věnovat další peníze na záchranné a hasičské práce na západním pobřeží Spojených států. Dříve Apple věnoval peníze za tímto účelem 19. srpna. Situace rozhodně není v této krajině přívětivá. Odborníci očekávají, že požáry mohou pokračovat až do října. Není to ani zdaleka poprvé, co Apple přispívá obdobné dary. Před pár týdny jsme například mohli vidět zprávu, že Apple daroval charitě 10 715 akcií v celkové hodnotě přes 5 milionů dolarů. Pár měsíců předtím, stejně jako spousta dalších, Apple přispěl nemalé množství peněz na boj proti koronaviru. Pokud jde o požáry, ani zde nejde o první příspěvek jablečné společnosti. Přibližně před třemi roky daroval technologický gigant milion dolarů na boj proti lesním požárům v Kalifornii.