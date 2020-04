Apple daruje dalších 10 milionů dolarů na boj proti koronaviru

Jablečná společná jak vidno neusíná na vavřínech, a byť jsme před nedávnem informovali o překročení milníku 20 milionů dodaných masek a respirátorů, Apple se svou dobročinností rozhodně zdaleka nekončí. Ba právě naopak, technologický gigant přislíbil dodání několika milionů obličejových štítů v nadcházejících týdnech a především se pochlubil s 10 milionovou dotací ku příležitosti speciálního koncertu One World: Together At Home, který má podpořit boj proti nákaze a motivovat fanoušky.

Pokud jste v posledních několika týdnech bedlivě a pozorně sledovali technologickou scénu, jistě vám neunikly iniciativy řady společností, které vynaložily na podporu zdravotníků v prvních liniích a boj proti koronaviru nemalé finance. Apple však těmto technologickým gigantům zatím vévodí a kromě milionů dodaných masek a respirátorů se začíná zaměřovat také na výrobu obličejových štítů. Tím však samaritánství zdaleka nepohasíná, Tim Cook se totiž prostřednictvím videa sdíleného na kanále The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pochlubil s 10 milionovou dotací. Ve videu figurovala i známá populární zpěvačka Lady Gaga, která sumu označila jako „poměrně velkou“ a přislíbila účast na koncertu One World: Together At Home, který má, podobně jako například tehdejší Live Aid v 80. letech, povzbudit všechny pracovníky v prvních liniích, vyjádřit jim podporu a zároveň nabídnout morální vzpruhu.

Podle Gagy se před počátkem koncertu vybralo již přes 35 milionů dolarů, které putovaly z kapes takřka všech významných technologických společností. Zpěvačka zároveň nastínila průběh chystaného vystoupení a zatím to vypadá, že půjde o podobně legendární událost jako v případě Live Aid. Již 18. dubna v 5 hodin odpoledne pacifického času totiž na na pódiu vystoupí téměř všechny moderní celebrity, Eltonem Johnem počínaje a Billie Eilish konče. Ať už tedy milujete spíše hudbu ze staré školy, nebo dáváte přednost populárním skladbám, každý si najde to své a především půjde o jakési symbolické sjednocení lidstva, které bude vysíláno takřka všemi kabelovými televizemi a streamovacími giganty jako je Apple, Amazon, Facebook a Google. Výdělek pak půjde na fond Světové zdravotnické organizace, která za něj nakoupí potřebné vybavení.