Spekulace okolo 120Hz displejů iPhonů 12 nekončí. Ve hře je opět jejich nenasazení

Jednou z největších novinek letošních iPhonů 12 měly být podle spousty spekulací 120Hz displeje, které měly zjednodušeně řečeno zobrazovat plynuleji pohyblivý obraz. Ten by totiž panely obnovovaly 120x za sekundu a nikoliv “jen” 60x za sekundu, jako je tomu u naprosté většiny Apple produktů vyjma iPadů Pro nyní. Před pár měsíci se však začaly ozývat hlasy tvrdící, že 120Hz displeje nakonec na iPhony nedorazí, což nejednoho jablíčkáře rozesmutnilo. Tyto zprávy však záhy vystřídaly o poznání pozitivnější, ze kterých nasazení 120Hz displejů vyplývalo. Jelikož se navíc objevily relativně krátce před spekulovaným spuštěním výroby, braly se víceméně za finální. Nyní však leaker Jon Prosser informoval, že 120Hz displeje na iPhony nakonec přeci jen nedorazí.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Testování technologie ProMotion, za kterou se skrývá právě vyšší obnovovací frekvence displeje, probíhalo soudě dle uniklých screenshotů z testovacích iPhonů 12 v uplynulých týdnech poměrně ve velkém, jelikož se mělo jednat o jednu z nejlepších novinek jeho telefonů. Testování však dle všeho odhalilo, že ve formě, kterou Apple požadoval – tedy adaptivní přizpůsobení obnovovací frekvence podle obsahu – zřejmě zatím není novinku možné na telefony nasadit a ze svých plánů proto upustil. Do hromadné výroby, která odstartovala v uplynulých dnech, proto vstupují už jen displeje, které nejsou pro ProMotion upraveny. U displejů z testovacího výrobního období pak bude tato technologie neaktivní a zaktivovat kvůli softwarovým zámkům Applu ani nepůjde, takže bude v telefonech ve výsledku k ničemu.

Ačkoliv si budeme muset na oficiální “nepotvrzení” nasazení ProMotion ze strany Applu ještě počkat, vzhledem k úspěšnosti Prosserových předpovědí a tomu, jak dlouho si dával kalifornský gigant se spuštěním výroby na čas se zdá bohužel jeho absence více než pravděpodobná. Na 120Hz displeje si tak budeme muset počkat minimálně do příštího roku, kdy už by je snad Apple konečně nasadit mohl. Přeci jen, vyšší obnovovací frekvence se začíná u telefonů stávat standardem a tudíž by byla její ignorace z jeho strany poměrně zvláštní a to i přestože jí chce přinést v jiné formě, než na kterou jsme zvyklí.