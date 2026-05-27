Ventusky posiluje bezpečnostní funkce – požáry a výstrahy v jedné aplikaci

V Česku bylo v roce 2025 zaznamenáno 19 089 požárů, meziročně o 8,3 % více. Mezinárodní statistiky CTIF pak ukazují, že v 55 sledovaných zemích bylo v roce 2022 evidováno 3,7 milionu požárů. U požáru, bouře nebo jiné nebezpečné situace přitom nerozhoduje jen místo události, ale také počasí v okolí a jeho další vývoj. Ventusky proto rozšířilo svou meteorologickou platformu o prvky zaměřené na rizikové jevy: aplikace nyní zobrazuje požáry detekované ze satelitů, oficiální požární incidenty a oficiální meteorologické a hydrologické výstrahy.
Hlavní přínos je v propojení těchto rizik se širší meteorologickou situací, která může jejich vývoj zásadně ovlivnit: větrem, vlhkostí, srážkami, teplotou, satelitními snímky a kvalitou ovzduší. Tyto podmínky mohou ovlivnit, jak se požár šíří, kam se přesouvá kouř, jak silná bude bouře nebo kterým oblastem je třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Nové ikony požárů se ve Ventusky zobrazují přímo ve standardních mapách podobně jako například webkamery, které mohou být také užitečné pro sledování situace na místě. Ikony požárů kombinují několik zdrojů. Globální detekce požárů využívá data NASA FIRMS založená na satelitních měřeních VIIRS, doplněná o pozorování geostacionárních satelitů MTG a Himawari. Ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii Ventusky zobrazuje také oficiální požární incidenty hlášené hasičskými agenturami. Tyto záznamy mohou obsahovat informace o zasažené ploše, intenzitě, počtu nasazených hasičů, typu paliva nebo procentu zvládnutí požáru. Řízená vypalování jsou označena odděleně od nekontrolovaných požárů.
Další letošní novinka, tedy oficiální výstrahy před nebezpečnými jevy, potom pocházejí od národních meteorologických a hydrologických služeb. Ve Ventusky jsou dostupné jako samostatná vrstva „Výstrahy“ a upozorňují například na silný vítr, bouřky, vydatný déšť, povodně, sníh, náledí, extrémní teploty nebo požární počasí. Uživatel tak nemusí výstrahy jen aktivně vyhledávat – v případě sledovaných lokalit může být na vydané výstrahy rovnou upozorněn.
Ventusky nemá nahrazovat oficiální krizovou komunikaci. Obyvatelům, novinářům, místním úřadům i záchranným složkám ale poskytuje rychlý vizuální kontext k situaci, která se právě vyvíjí. Aplikace zobrazuje tyto informace v přehledném rozhraní bez reklam a klíčové informace o požárech a výstrahách jsou dostupné bez placeného předplatného.
- Ventusky je dostupné na ventusky.com, v App Storu a na Google Play.