Kalifornie Applu není lhostejná. Nabídne jí finanční pomoc na boj proti požárům

S příchodem léta a s ním spojených veder jsou požáry po světě častější než kdy jindy. Sotva se uklidnila situace v Austrálii, kde požáry vyhubily nejen značnou část rostlinstva, ale i zvířata, se o své místo “hlásí” i Kalifornie, kde jsou požáry rok co rok dost častým tématem.

To our employees, friends and neighbors affected by the heatwave and expanding fires across CA, please stay safe and listen to local evacuation orders. Apple will be donating to local wildfire relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) August 19, 2020