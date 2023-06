5 novinek v AirDropu z iOS 17

Technologie AirDrop je uživatelům k dispozici již od příchodu operačního systému iOS 7 . Od té doby si získala mezi jablíčkáři velkou oblibu coby prostředek, jehož prostřednictvím mohou majitelé Apple produktů okamžitě a poměrně snadno sdílet fotografie, videa, dokumenty a další obsah do blízkých zařízení. Až dosud nedošlo v průběhu let existence technologie AirDrop k příliš výrazným změnám, operační systém iOS 17 ale přináší v tomto směru hned několik zajímavých novinek.

Rozostření explicitních fotografií

Systém iOS neumožňuje sdílet fotografie nebo dokumenty do vašeho zařízení jen tak někomu, pokud se aktivně nerozhodnete je přijmout. Dlouhodobým problémem AirDropu však je, že na obrazovce vašeho zařízení zobrazuje náhled navrhovaného sdíleného obsahu bez ohledu na to, zda jej skutečně chcete vidět. Aby Apple zabránil nechtěnému zobrazování náhledů explicitních obrázků při příjmu přes AirDrop, zavádí možnost aktivace automatického rozmazávání fotografií, které by mohl potenciálně mít citlivý obsah. Obsah bude zablokován, ale bude možné si jej prohlédnout klepnutím na tlačítko Zobrazit.