SharePlay a sdílení zvuku na iPhone: Jak si užít společné sledování filmů v reálném čase

Telefony Apple iPhone si během posledních let pořádně přilepšily. Jejich technologický posun je rok co rok znát, díky čemuž se dnes můžeme radovat nejen z vytříbeného hardwaru v podobě výkonného čipu a kvalitních fotoaparátů, ale také z dobře odladěného softwaru. Operační systém iOS je naprostým základem jablečných telefonů a Apple si to moc dobře uvědomuje. Ostatně proto vždy s vervou představuje nové verze při příležitosti každoroční vývojářské konference WWDC.

Operační systém iOS toho má na starost skutečně hodně. Z tohoto důvodu je však zároveň vybaven řadou užitečných funkcí, které nám mohou usnadnit náš každodenní život anebo jej parádně zpříjemnit. A přesně na tohle si nyní posvítíme. iPhony totiž disponují zajímavými funkcemi, díky kterým není problém například sdílet zvuk s přáteli přes AirPody/Beats, nebo se s nimi v reálném čase vzdáleně dívat na oblíbené seriály a u toho se přímo bavit přes FaceTime.

Sdílení zvuku přes AirPody/Beats

Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste s kamarádem chtěli společně poslouchat hudbu přes sluchátka. Jenže v takovém případě narážíme na menší problém. iPhone může pro výstup zvuku použít jen jednu možnost – zjednodušeně řečeno tak máme na výběr mezi reproduktorem, nebo sluchátky. Samozřejmě něco takového lze řešit tím, že se s kamarádem podělíte a svěříte mu jedno své sluchátko. Něco takového ale není úplně hygienické a obecně se o moc vhodnou volbu nejedná.

Jak sdílet zvuk přes AirPody/Beats

Každopádně jak už jsme naznačili výše, tyto situace mají své řešení. Ačkoliv pro výstup zvuku normálně nejde použít dva odlišné páry sluchátek, tak i přesto se nabízí šikovná možnost, jak si společný poslech přeci jen vychutnat. Operační systém iOS totiž nabízí možnost sdílet zvuk. Pokud má váš kamarád AirPody či sluchátka Beats, bude vám stačit přejít do ovládacího centra, klepnout na ikonku AirPlay (audio) a následně vybrat možnost Sdílet audio. Následně je to už poměrně jednoduché. Druhé AirPody (Pro) stačí vložit do nabíjecího pouzdra, otevřít jeho víko a mít jej v blízkosti iPhonu. Jakmile se objeví na obrazovce, volbu stačí potvrdit.

Co ale dělat v případě AirPods Max či sluchátek Beats? Postup je prakticky úplně stejný. AirPody Max stačí podržet v blízkosti zařízení a u sluchátek značky Beats je ještě nutné je přepnout do režimu párování. A přesně v tom je celá věda. Samozřejmě otázkou ještě zůstává, jak se v takovém případě ovládá samotný zvuk. Na iPhonu stačí opět přejít do ovládacího centra, kde se jako výstup budou zobrazovat obě sluchátka s vlastním posuvníkem. Zatímco jeden uživatel může hudbu či podcast poslouchat nahlas, druhý může naopak potichu. Pro ukončení sdílení pak stačí ve stejné sekci odškrtnout fajfku u daných sluchátek.

SharePlay pro společné sledování ve FaceTime

Ne vždy ale máme naše přátele na blízku. To nám ostatně ukázala koronavirová pandemie, kvůli níž jsme většinu času trávili zavření doma. Abychom nepřišli o sociální kontakt, nabízely se nám možnosti moderních technologií, v čemž jednoznačně vedou takzvané videohovory. Apple se však rozhodl je posunout ještě o úroveň dál a pochlubil se s funkcí SharePlay, která se stala součástí operačního systému iOS 15.1 a iPadOS 15.1. SharePlay funguje v rámci FaceTime a lze ji tedy použít při videohovorech pro společné streamování multimediálního obsahu. S takovou pak už není problém si vychutnat oblíbené seriály, filmy či muziku v reálném čase.

Prakticky se tak můžeme nacházet klidně přes půl světa, a i přesto společně zhlédnout nejnovější epizodu oblíbeného seriálu. Funkce si pochopitelně nejlépe rozumí s obsahem v nativní aplikaci TV. U té to ale rozhodně nekončí – řada jiných aplikací totiž přinesla pro SharePlay podporu, díky čemuž lze těchto možností využít například i v HBO Max, Disney+, SoundCloud, TikTok, Kahoot! a v řadě dalších.

Jak použít SharePlay

Nyní se pojďme přesunout k tomu hlavnímu – jak SharePlay vlastně spustit a používat. Nejprve je nutné zahájit FaceTime hovor, a až poté přejít do aplikace, jejíž obsah chcete společně sledovat, respektive streamovat (například nativní TV). Jakmile si vyberete pořad nebo film, klepněte na tlačítka Přehrát, přičemž nyní se vám zobrazí možnost Spustit SharePlay. A prakticky takto máte hotovo, nyní můžete společně sledovat oblíbená multimédia s vašimi přáteli. Každý účastník FaceTime videohovoru má navíc právo přehrávání spustit, pozastavit nebo posunout zpět/dopředu. Co se pak týče nastavení hlasitosti a titulků, tyto vlastnosti si nastavuje každý sám na svém zařízení.

Nadále se nabízí ještě alternativní způsob pro spuštění samotné funkce, který je k dispozici od operačního systému iOS 15.4 (iPadOS 15.4). V takovém případě můžete rovnou přejít do dané aplikace (například opět nativní TV), vybrat pořad a klepnutím na něj zobrazit jeho podrobnosti. Vpravo nahoře si můžete povšimnout ikonky sdílení, po jejímž výběru se zobrazí i možnost pro spuštění SharePlay. Stačí tedy funkci zvolit, vybrat příjemce, se kterým si chcete společné sledování vychutnat, odeslat mu/jim pozvánku a v závěru volbu potvrdit tlačítkem FaceTime. Následně se už otevírá samotný videohovor.

Další možnosti a upozornění

Úplně stejné způsoby pak fungují i v případě hudby. Za zmínku také stojí, že streamovaný videoobsah lze zároveň přesměrovat i do vaší Apple TV. V dané aplikaci, anebo v ovládacím centru stačí klepnout na ikonku AirPlay (video) a jako cíl vybrat vaši televizi. Video se pak bude přehrávat synchronně, díky čemuž lze Apple TV použít pro přehrávání videa a iPhone pro samotný hovor.

Každopádně funkce SharePlay má i jednu zcela zásadní podmínku. Abyste se mohli společně dívat na nějaký obsah, je nutné, aby jej všichni účastníci hovoru měli zpřístupněný. Například pro sledování seriálů z Apple TV+ musíte mít službu předplacenou nejen vy, ale i ostatní.

