Jak konec skeumorfismu v iOS 7 rozdělil svět Applu na dva tábory

Mnozí dlouholetí uživatelé iPhonů dělí historii operačního systému iOS na dobu “před iOS 7” a “po iOS 7”. V čem byl jeden z hlavních rozdílů? Ve skeumorfismu. Zjednodušeně by se dalo říci, že skeumorfismus je princip, ve kterém objekty v digitálním prostředí pokud možno co nejvěrněji napodobují objekty v reálném světě. Jeho kořeny sahají do osmdesátých let minulého století, a Steve Jobs byl jeho velkým příznivcem.

Spolu s tím, jak si osobní počítače nacházely cestu do čím dál vyššího počtu domácností, nabýval skeumorfismus na oblibě. Uživatelům se líbila představa vyhazovat nepotřebný obsah ze svého počítače do relativně věrohodně vyhlížejícího odpadkového koše. Psycholog James Gibson v této souvislosti hovoří o tom, že lidé rádi používají objekty, které svým vzhledem vybízejí k používání. Není divu, že v průběhu času si skeumorfismus našel cestu také do prostředí chytrých telefonů.S příchodem operačního systému iOS 7 se ale jednotlivé prvky přestávaly podobat objektům z reálného světa.

Nejviditelnějším příkladem byly ikony aplikací – ikona nativního Kalendáře najednou přestala připomínat klasický kalendář, vázaný v kůži, a zmizely také dřevěné poličky knihovny v ikonce aplikaci iBooks (dnes Apple Knihy). Ve společnosti Apple byl za skalního příznivce skeumorfismu považován především Scott Forstall. Ten ale firmu v roce 2013 – tedy v roce, kdy vyšel “převratný” iOS 7 – opustil. Jeho práci po něm převzaly týmy, vedené Jonym Ivem a Craigem Federighim, a na poli designu uživatelského rozhraní operačního systému pro iOS zařízení se tak začaly otevírat dveře novým možnostem.

Jony Ive v jednom ze svých tehdejších rozhovorů uvedl, že spolu s tím, jak si uživatelé navykli používat dotykové telefony, pomalu začala odpadat nutnost co nejbližšího vizuálního přiblížení jednotlivých prvků uživatelského rozhraní předmětům a prostředí z reálného světa. “Snažíme se vytvořit prostředí, které bude méně specifické,” uvedl v reakci na konec skeumorfismu. Craig Federighi zase přiznal, že v době skeumorfismu byla řada prvků používána kromě jiného také za účelem zakrytí drobných nedostatků:”Efekt stínování sloužil jako skvělý způsob odpoutání pozornosti od limitů displeje. Ale na displeji, který je precizní, už není co skrývat. Proto jsme chtěli čistou typografii,” uvedl s odkazem na příchod Retina displejů.

S operačním systémem iOS 7 přišel do iPhonů diametrálně odlišný design. Zmizelo zmíněné stínování, různé odlesky, imitace materiálů ze skutečného světa (dřevo, kůže, nebo třeba zelené plátno), nastoupila výrazně zjednodušená grafika, jednodušší fonty a jiné barevné ladění. Celkový vzhled uživatelského rozhraní operačního systému iOS 7 se výrazně zploštil. Změna byla opravdu do očí bijící, a rozdílné reakce ze stran uživatelů, médií i odborníků z celého světa na sebe nenechaly dlouho čekat. Když Tim Cook poprvé představil iOS 7 světu na tehdejší WWDC, nadšeně mluvil o “úchvatném novém uživatelském rozhraní”. Laická i odborná veřejnost si ale velice rychle utvořila na absenci skeumorfismu svůj vlastní názor, a prakticky se rozdělila na dva tábory. Zatímco někteří označovali vzhled iOS 7 za fantastický, jiní byli naprosto zhrozeni a znechuceni. Novinky zahrnovaly například aktualizované Oznamovací centrum, přepracované rozhraní Siri a řadu dalších. Apple svůj iOS 7 označil za jeden z nejúspěšnějších a nejrychleji přijatých – v průběhu prvního dne na něj přešlo zhruba 35 % majitelů kompatibilních zařízení, po pěti dnech byl tento operační systém nainstalován na 200 milionech zařízení. Jak vzpomínáte na přechod z iOS 6 na iOS 7? Kterou éru jste měli radši?

Zdroje: Cult of Mac, Interaction Design, Cult of Mac