Tato mobilní aplikace dokáže odhalit originální produkty od padělků

Padělky a nejrůznější napodobeniny výrobků nás mohou ovlivnit mnoha způsoby. Nikdo jistě netouží potom, aby dostal za své peníze napodobeninu léku, který užívá nebo jezdil s brzdovými destičkami, které se za originál pouze vydávají a jejich spolehlivost tedy může být přinejmenším sporná. Vývojáři společnosti Alitheon tvrdí, že pro tyto a mnoho dalších situací mají řešení. Vytvořili aplikaci FeaturePrint založenou na umělé inteligenci, která dokáže padělky a napodobeniny odhalit na základě pořízení jediné fotografie a zároveň funguje na široké škále produktů.

Alitheon na svých webových stránkách uvádí: „Vezměte do ruky brzdovou destičku pro vaše auto, desku plošných spojů, prut drahého kovu nebo svou sběratelskou baseballovou kartu. Jste si jisti, že je to to, co si myslíte, že to je? Je to to, co by to mělo být? A jaké jsou důsledky, pokud tomu tak není? Odstraňte tyto otázky a vyhněte se pochybnostem. Buďte si jisti díky FeaturePrint!“

Pro potenciál této aplikace hovoří mimo jiné skutečnost, že celosvětově padělky dnes představují „průmysl“ v hodnotě 2,3 bilionu dolarů. FeaturePrint přitom k identifikaci digitálního otisku na každém zboží využívá všeobecně dostupnou technologii, což je další obrovská výhoda. Pomocí aplikace a fotografie tak můžete ověřit pravost nejrůznějších předmětů.

O svém řešení dále Alitheon píše: „Náš software FeaturePrint Optical AI dokáže pomocí fotografie převést drobné detaily povrchu fyzických předmětů na jedinečnou matematickou identitu. Od ozubených kol a desek plošných spojů po hodinky nebo sběratelské předměty – žádné dva předměty nejsou úplně stejné, i když možná právě sjely ze stejné výrobní linky.“

Fotogalerie FeaturePrint by Alitheon2 FeaturePrint by Alitheon3 FeaturePrint by Alitheon4 FeaturePrint by Alitheon5 FeaturePrint by Alitheon6 FeaturePrint by Alitheon7 FeaturePrint by Alitheon8 FeaturePrint by Alitheon10 Vstoupit do galerie

Přestože aplikace využívá fotoaparát telefonu, FeaturePrint pro ni není obrázek. „Je to soubor čísel charakterizujících individuální vlastnosti předmětu. Znaky společné podobným objektům jsou odmítnuty a zachovány jsou pouze informace, které činí tento objekt jedinečným.“ FeaturePrint potvrzuje konkrétní objekt, nikoli jeho druh. Aplikace tak může například potvrdit určitý procesor Intel Core i9, nikoli třídu všech procesorů Intel Core i9.

Aplikace je schopna nahradit čárové a QR kódy nebo štítky RFID, které mohou upadnout, zakrýt se, být nečitelné nebo dokonce padělané. Zní to velmi zajímavě a slibně, produkt FeaturePrint, ale v žádném z obchodů s aplikacemi pro chytré telefony nenajdete. Je určena pro podniky a pokud zastupujete firmu, která by dobře využila to, co FeaturePrint nabízí, je třeba se spojit se společností Alitheon vyplněním kontaktního formuláře. Ceny na webových stránkách bohužel uvedeny nejsou.

Příkladem společnosti, která se již tímto směrem vydala je například London Bullion Market Association, která FeaturePrint využívá k identifikaci a ověřování pravosti zlatých prutů, aby se ujistila, že jejich kvalita i původ jsou legitimní. Roei Ganzarski, generální ředitel společnosti Alitheon k této spolupráci uvedl: „Společnosti a spotřebitelé jsou zvyklí mít data na dosah ruky. Nyní si mohou být jisti, že slitina zlata nebo zlatý výrobek, který kupují, je pravý, eticky získaný a legální, a to na základě jednoduché fotografie pořízené telefonem.“

O technologii společnost Alitheon říká, že bezpečně propojuje fyzický a digitální svět. FeaturePrint je digitální reprezentace inherentních náhodných vlastností unikátních pro daný předmět, které vznikají při jeho vytváření. Umožňuje tak s vysokou spolehlivostí rozlišit jednotlivé předměty z milionů podobných a takzvaně „identických“. Vývojáři Alitheonk tomu dodávají, že „každý FeaturePrint je jedinečný, a to i mezi předměty, které byly vytvořeny jako identické, vyrobeny stejným způsobem, pročež se lidskému oku jeví jako totožné. Pro pevný předmět je to totéž, co otisk prstu pro člověka, ale s mnohem většími detaily a spojený s vysokou mírou spolehlivostí rozpoznávání i ověřování.“