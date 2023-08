Předmět je důležitou součástí e-mailu, ale v textových zprávách se s ním příliš často nesetkáte. Je to hlavně proto, že mnoho lidí ani neví, že je to vůbec možné. Stejně jako v případě e-mailů mohou řádky předmětu zpráv iMessages a SMS působit důležitěji a originálněji. Použití předmětu navíc v některých případech může usnadnit vyhledávání.

Pokud posíláte dlouhou zprávu iMessage nebo SMS, může řádek předmětu pomoci vzbudit u příjemce zájem o pokračování. Při zasílání přívalu zpráv může občasné zařazení krátkých nadpisů udržet lepší přehlednost pro vás i příjemce. Navíc každý účastník konverzace může ve vlákně vyhledat téma a přejít rovnou k tomu, co potřebuje. A pokud chcete s kolegy udržet velmi profesionální přístup, může to za vás udělat předmět, když diskutujete o práci.

Bez ohledu na to, co chcete od této funkce získat, vám ukážeme, jak přidávat předměty do textů a zpráv iMessages v nativní aplikaci Zprávy na iPhonu, a také vám poradíme, jak je odstranit, pokud vám naopak nevyhovují nebo vás obtěžují.

Jak na iPhonu v iMessage nastavit předmět tučným písmem

Pokud chcete na iPhonu v iMessage nastavit předmět psaný tučným písmem, postupujte podle následujícího návodu.

Na iPhonu spusťte Nastavení -> Zprávy .

. Zamiřte o něco níže do sekce SMS/MMS .

. Aktivujte položku Zobrazit pole Předmět.

Fotogalerie ZPravy iOS Tucny text Predmet 1 ZPravy iOS Tucny text Predmet 2 ZPravy iOS Tucny text Predmet 3 ZPravy iOS Tucny text Predmet 4 ZPravy iOS Tucny text Predmet 5 ZPravy iOS Tucny text Predmet 6 Vstoupit do galerie

Jakmile po aktivaci předmětu budete někomu psát zprávu, zobrazí se vám automaticky pole pro zadání předmětu. Předmět zprávy pak bude v odeslané zprávě od těla zprávy odlišen tučným textem. Pokud byste chtěli zahrnování předmětu do zpráv zrušit, není nic lehčího než přejít do Nastavení -> Zprávy, a deaktivovat položku Zobrazit pole Předmět.