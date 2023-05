Apple má kousek od Česka tajnou laboratoř pro vývoj revolučních novinek budoucnosti

Myslíte si, že vše důležité okolo vývoje budoucích produktů Applu se odehrává jen v USA? Chyba lávky! Důležité laboratoře a dílny má totiž Apple rozmístěné téměř po celém světě, přičemž výjimkou není ani Česká republika, Německo nebo Velká Británie. Zatímco o těchto vývojových centrech se však ví dlouhé roky, o tajné vývojové laboratoři ve Švýcarsku toho ví svět extrémně málo. A to i přesto, že se jeví podle toho mála, co o ní uniklo, jako extrémně důležitá pro budoucnost Applu.

Sledování tajné švýcarské vývojové laboratoře se věnují dlouhodobě zpravodajci z portálu MacPrime a to jak skrze vzácné náborové inzeráty, tak i skrze své zdroje, které by měly v laboratoři buď působit, nebo mají vazby na lidi, kteří v ní působí. Laboratoř leží konkrétně v Curychu a podle dostupných informací je zaměřená primárně na vývoj dlouhodobých důležitých projektů zejména z oblasti softwaru. Mnohé projekty mají však přesah i do hardwaru, jehož vývoji se proto laboratoř okrajově taktéž věnuje. A o co konkrétně že se vlastně jedná? Zdroje tvrdí, že o velmi pokročilé strojové učení a umělou inteligenci, ale třeba i robotiku, počítačové vidění nebo chcete-li systémy vizuální kontroly a v neposlední řadě autonomní systémy a to jak pro řízení aut, tak třeba i skladů, chytrých měst a tak podobně.

Jelikož je „záběr“ švýcarské laboratoře velmi velký, dají se výsledky její práce implementovat na u celé řady produktů, což je pro Apple jistojistě důležité. Obecně ale platí, že hlavním posláním laboratoře je připravit technologie budoucnosti, takže je možné, že se bavíme o natolik pokročilých věcech, že jejich implementace v současnosti by zkrátka nedávala absolutně smysl, jelikož by byly tyto technologie ve stavu, v jakém jsou vyvinuty, prozatím nepoužitelné například kvůli nepřipravenosti OS, ale třeba i lidí jako takových. O to zajímavější ale ve výsledku vývoj ve Švýcarsku je a my můžeme jen doufat, že se zde skutečně píše budoucnost, která dokáže vyrazit dech.