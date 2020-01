Nahlédněte do speciální laboratoře na prolomení zabezpečení smartphonů

Technologičtí giganti se snaží svá zařízení co nejlépe zabezpečit a nabídnout uživatelům soukromí, komfort i bezpečnost údajů. Nejinak je tomu i u Applu, který se často chlubí tím, že jsou jeho telefony takřka neprolomitelné, což se v podstatě téměř blíží pravdě. Pro úspěšné nabourání iPhonu je totiž třeba kromě času také pořádně drahé vybavení, které si může dovolit jen málokdo. Jedním z několika vyvolených jsou ale i newyorské bezpečnostní složky, jež operují v laboratoři za 10 milionů dolarů. Do té nyní mohli nahlédnout zpravodajci z Fast Company.

Digitální forenzní analýza se dnes již stala standardem, který využívá jak policie, tak i vládní bezpečnostní agentury. Smartphony jsou totiž v dnešní době nepostradatelnou součástí mnoha, což může pomoci právě vyšetřovatelům při objasňování nejrůznějších trestných činů. A právě v tom pomáhají speciální laboratoře zaměřené na získávání digitálních stop. Ta v čele s místním okresním advokátem Cy Vancem Jr., jenž má na starost tým specialistů, spravuje forenzní laboratoř za téměř 10 milionů dolarů, jež slouží k jedinému účelu – co nejefektivnějšímu prolomení telefonů útočníků a podezřelých osob. Samozřejmě mezi vybavením nechybí ani extrémně výkonný hardware a izolační radiofrekvenční komora, díky níž nelze smartphone na dálku nabourat a vymazat existující data. V laboratoři se momentálně nachází údajně tisíce jablečných telefonů v různém stádiu prolomení, za které zodpovídá superpočítač schopný vygenerovat až 26 milionů hesel za sekundu. Doprovází ho robot umožňující sejmutí paměťových čipů bez použití tepelné metody a speciální nástroje, pomocí nichž lze opravit a zrekonstruovat i rozbitá zařízení.

Počítač dokáže simultánně generovat hesla pro všechny připojené iPhony a prochází desítky tisíc numerických kombinací za sekundu. Většina pracovníků, včetně ředitele laboratoře Stevena Morana, se snaží zúžit možnosti například na narozeniny, významná data a další podstatné informace, které uhádnutí hesla zjednoduší. Celý proces prolomení mezitím sledují programy zajišťující prioritu jednotlivých telefonů a efektivitu, s jakou se počítač snaží kombinace rozlousknout. Konec konců, Vance byl jedním z nejhlasitějších kritiků Applu když přišlo na šifrování a volal po zákoně, jenž by zajistil lehčí přístup k informacím ve smartphonu, což by výrazně urychlilo vyšetřování. Laboratoř má sice dle dostupných informací velmi slušnou procentuální úspěšnost prolomení, nicméně veškeré techniky pro tyto účely jsou kvůli novým a novým bezpečnostním prvkům ve smartphonech čím dál složitější.

„Jedná se o vyšší princip, v němž figurují pachatelé i samotné oběti a v tomto případě by neměly rozhodovat společnosti jako Apple a Google, ale spíše ti, co dokáží bezpečí veřejnosti zajistit,“ vyjádřil se Cy Vance. Podle jeho slov je jednání Applu a Googlu, které znemožňuje efektivní proniknutí k informacím v telefonu, jednoduše neetické, protizákonné a především neférové, ať už k zákazníkům nebo bezpečnostním složkám. Mezi bezpečím uživatelů a zásahem státu by měla být rovnováha, která není podle okresního advokáta naplněna. Apple však argumentuje tím, že veškerá data poskytuje pomocí iCloudu, a není tedy nutné snažit se zařízení násilně obejít. V mnoha případech je ale cloudová technologie vypnutá, nebo neschopná zaznamenat průběh zločinu. Ač tedy mohou vládní agentury zjistit například data hovorů a pomocí jakého operátora byly učiněny, Vance zmiňuje, že je to jako rozdíl mezi zapečetěnou obálkou a samotným dopisem, k němuž lze volně přistupovat. Uvidíme, zda se v tomto ohledu Apple zamyslí, nebo nás čeká další nekonečný boj státu a technologických gigantů.