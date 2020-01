FBI dokáže prolomit zabezpečení nejnovějšího iPhonu

O FBI je v posledních dnech ve spojitosti s Applem slyšet zejména kvůli jejich vzájemnému sporu ohledně odemknutí iPhonu střelce z Pensacoly, které vyšetřovatelé po společnosti neúspěšné žádají. Je však otázkou, proč tomu tak je. FBI by totiž měla disponovat speciálními zařízeními, která jsou schopná iPhony odemknout. Pokud jimi pak nedisponuje, minimálně spolupracuje s firmami, které tyto zařízení vlastní a zabezpečení iPhonu jsou schopny prolomit. To se mělo stát i před pár dny.

Forbes dnes přišel s velmi zajímavou zprávou o tom, že FBI jen před pár dny odemkla skrze speciální nástroj GrayKey iPhone 11 Pro Max muže, který měl svému bratrovi odsouzenému k vězení pomoci uniknout ze země zapůjčením svého pasu. Právník vlastníka iPhonu Forbesu potvrdil, že se vyšetřovatelé do telefonu dostali, aniž by od vlastníka telefonu dostali přístupový kód, potažmo “sken” jeho tváře pro Face ID. Tato slova potvrzují teorii o využití nástroje GrayKey, který vytvořila firma Grayshift.

Jak přesně GrayKey funguje není bohužel zcela známo, stejně jako kompatibilita s jednotlivými iOS a iPhony. V minulosti se nicméně spekulovalo nad tím, že zařízení využívá neopravitelné hardwarové chyby starších iPhonů, skrze které je schopné proniknout do částí potřebných pro odemčení telefonu. De facto by tedy využívala stejné mezery jako “ultimátní jailbreak”, který je nainstalovatelný kvůli hardwarové chybě na celou řadu iPhonů až do řady X. Nicméně vzhledem k tomu, že zařízení odemklo i iPhone 11 Pro se zdá, že jeho kouzlo tkví spíše v softwarových mezerách. Se stoprocentní jistotou to však potvrdit nelze.